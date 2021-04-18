ViuTV《全民造星》打殘TVB綜藝節目，更成功捧紅了姜濤和MIRROR，最近193人氣飆升帶挈ERROR都上位，而TVB照辦煮碗推出的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，參賽者不但唔識李克勤和姜濤，連擔任導師的「藍神」周柏豪，在昨晚播出的一集更自曝其短，承認跟張敬軒合唱《櫻花樹下》時曾被難倒。

昨晚柏豪在節目上跟參賽者分享經驗，自爆：「呢首歌曾經都難倒過我，當時合唱嘅時候，軒仔叫我將難唱嘅畀晒佢唱，因為首歌係屬於佢。佢話嚟係減輕我壓力，但係結果反而增加咗我唔少壓力。」身為導師的周柏豪，遭網民揶揄：「歌都未識唱學人做評審」、「教人唱歌要將難唱嘅部分交返畀人唱」、「應該係練極都唱唔到」、「導師？佢教參賽者襯衫同新春袋？」

2013年周柏豪在音樂會上與軒仔合唱《櫻花樹下》，當年柏豪甫開口唱首句歌詞「樹蔭有一隻蟬」時，明顯比原曲音調低幾個Key，兩人合唱片段放上YouTube，已被網民笑足幾年：「好彩k房有呢個版本，可以令我唱櫻花樹下，因為我無可能唱到軒仔咁好聽，但我可以唱到大文豪咁L難聽。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！