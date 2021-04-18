今晚頒獎禮ViuTV主場，獎項由香港市民一人一票選出，由ViuTV一手力捧出來的《全民造星》歌手大豐收，在十首金曲中佔4首，包括MIRROR《IGNITED》、姜濤《愛情簽證申請》、Jer 柳應廷《迴光物語》及Anson Kong （江𤒹生）、Ian Chan 陳卓賢合唱版《蝸牛》。而MIRROR更奪得「年度組合」金獎，撼低銀獎RubberBand和銅獎Dear Jane。MIRROR致詞時說：「多謝各位前輩，再次多謝魯生、甘生、花姐同幕後團隊，為我哋付出好多，我哋辜負好多，我哋有好多拼勁、夢想，繼續焫着你哋。」

姜濤上台領歌曲獎時，台下fans尖叫拆天，他謙虛說：「我知道呢隻歌我有做得唔好地方，攞呢個獎多謝粉絲，音樂無分貴賤無分國籍無分對錯，一齊為香港樂壇加油。」每次MIRROR成員上台，觀眾都情緒高漲，當中以姜濤的反應最勁，而柳應廷和Anson Lo都獲歡呼聲。

柳應廷憑《迴光物語》奪得第7首「Chill Club年度十大歌曲」，他在台上先感謝《全民造星》令他們12位「小朋友」上到舞台，繼而感激公司及11位兄弟的支持，他說：「希望我哋可以繼續浩浩蕩蕩喺樂壇增加力量，香港加油。」

另外江𤒹生（Anson Kong）與陳卓賢（Ian Chan）的《蝸牛》合唱版奪得第9首歌曲，Ian手執獎座時說：「我寫首歌是係畀Anson Kong獨唱，所以將個獎交畀佢。」Anson Kong接過獎座後，露出感激眼神望着Ian說：「我人生中第一個獎係同你一齊攞，我好開心。」

之後MIRROR成員繼續有斬獲，阿Jer柳應廷以近一半票數拿下年度新人獎，Ian及姜濤分別得到年度男歌手銅獎及銀獎。埋單計數，MIRROR組合連成員，今晚共得8個獎項。

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