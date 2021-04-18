伍晃榮於體育新聞報道曾經留下不少金句，當中一句「波係圓嘅」已成為香港人集體回憶之一。視伍晃榮為恩師的伍家謙，一如過往13年，每年踏入4月17日伍晃榮的死忌，他都會撰文分享2人相處點滴，來緬懷恩師。伍家謙指當年伍生教他學懂如何工作，當自己年紀漸長，更感激伍生的身教，當年恩師的態度確立了自己對某些事情的價值觀，即使當年乳臭未乾的小子未夠成熟體會，但現在回想卻更覺得難能可貴，簡單點說，他親身示範了如何「做老細」。

感激恩師灌輸 等閒不敢造次

伍家謙於03年正值沙士時加入大台新聞部，當年不時傳出要裁員，有日他從伍晃榮口中得知公司要交人，年紀輕輕的他還問伍晃榮：「咁你會交邊個出去呀？」伍晃榮只輕描淡寫的揚揚手說：「得啦。」然後轉身離座，走進高層房間。後來經同事轉述指伍晃榮入房說了一句話「交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。」伍家謙憶述多年後親口向恩師求證，伍晃榮哈哈笑道：「是。」他再問伍晃榮不擔心真的被炒嗎？伍晃榮答：「你都黐線嘅，梗係驚啦！」

回憶往事，伍家謙寫着「我是深信他的舉動應該經過精密計算。藝高人膽大，要有他的江湖地位，才夠膽以自己作賭注；而最終我們又真的全組保留，一個不少。不過即使是經過深思熟慮的一賭，再環顧今日香港，上位者犧牲下方利益求存，屢見不鮮，就更懂感激伍晃榮在那段歲月給我灌輸的觀念，等閒不敢造次。」

沒有伍晃榮 沒有伍家謙

伍家謙再指從伍晃榮身上學到的是終生受益，不止有關體育，還有關人生和管理的哲學，如今他開設了自己的公司，也依然用伍晃榮的那套，「伍生以身作則地告訴了我該如何擔任領導角色：對內嚴格，做好本份才不易被外人詬病；對外企硬，做大嘅要撐住啲細。犧牲下屬利益換取著數太容易，情理兼備又做到嘢才是真功夫。」

每年踏入恩師死忌，伍家謙都會撰寫一篇文章「希望大家多年後依然記得香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員，他叫伍晃榮。」這一句足以呈現他對恩師敬重之情，他亦自覺是何等幸運才能遇上伍晃榮，最後他寫道「還有，我當上爸爸了，遲些，就帶小怪獸s來探你；我會告訴他們，沒有這位叔叔的話，爸爸就不會是今天的爸爸。謝謝你。依然掛念。#波係圓嘅#伍晃榮」

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