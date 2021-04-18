ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》今晚在九展舉行，與以往年尾年初的四大頒獎禮相隔一段時間，但討論熱度毫不遜色。加上上周再次掀起電視大戰，ViuTV遭曾志偉睇低一線，形容為「4點收視、J2台對手」，網民昨日起已號召「8點要人」，呼籲一齊睇Chill Club頒獎禮。

香港已有兩年樂壇頒獎禮沒有現場觀眾，今次ViuTV頒獎禮上月曾開放換飛，成為兩年內首個有現場觀眾的樂壇頒獎禮。至於歌手們除了為獎項你爭我奪，ViuTV網站今晚將有一人一票揀出年度之歌，另外還有合作表演環節，包括MIRROR、C AllStar、Dear Jane一起jam歌，還有Serrini、On仔 （陳健安）、林奕匡合唱。

頒獎禮8點開始，不過鄭欣宜、小肥下午就已經到九展準備，兩人都有更新IG story，分別到《造星III》的田中及Ｍanson的meｍo紙留言。以往頒獎禮，尤其是叱咤，歌手們都盛裝出席，經典如張敬軒的繃帶打扮，反觀今次ViuTV頒獎禮就未見有太特別的裝扮，Sony四位歌手陳柏宇、黃妍、林奕匡、新人Michael C.就大約6點半到場，另外Gin Lee、Jace陳凱詠、陳蕾、泳兒、岑寧兒等亦前後腳到。而場外就變成fans戰場，其中Anson Lo@MIRROR的一眾「神徒」好齊心，整隊穿起粉紅色隊衫在場外影大合照。

據知，大會至少安排了廿多名保安維持秩序，入場觀眾要用安心出行程式或登記個人資料、量體溫及戴口罩。

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