無綫近年遭ViuTV乘勝追擊，重整旗鼓後推出直播節目《開心大綜藝》對撼，首集王祖藍惡搞特首林鄭扮藍太，惹來一身蟻，通訊事務管理局共接獲250宗投訴。今晚兩台再度正面交鋒，ViuTV首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，無綫立即變陣播2小時加長版，但似乎是「臨急抱佛腳」，宣傳片推出後連公關都不知情，節目表至昨日也沒有更新，經傳媒再三追問下才落實消息，而發放予傳媒的流程表上，前所未有一半表演項目為待定，反映公關部與製作部欠缺溝通，未開戰已陣腳大亂。

全晚高潮派錢

兩個鐘頭節目，可謂悶場連連，第一個環節便是宣傳由曾志偉集資的抗疫電影《總是有愛在隔離》，最紅的張智霖出場一陣便無影。之後由一班TVB藝人繼續「扮嘢扮嘢又扮嘢」，但今次不敢再扮政府高官，只是玩自己人，由C君扮「方東降」主持《沉人記》，緊接環節又叫「記」，改少火叫《尋星記》，連1974年由黃百鳴主演、周潤發做家丁的《民間傳奇之醉打金枝》的陳年舊片都要出籠。

之後的《扮嘢哲學》就找來一班上年紀演員玩人物模仿，49歲江美儀和68歲盧宛茵分別扮「莫文藝」和「米蘭」，二人獻唱慢歌，雖然好賣力，江美儀還扮最近熱話的莫文蔚海報單腳企Post，但鏡頭一轉，見觀眾悶到完全畀唔到反應，反而主持興奮狂笑。阿Bob扮爵富城凸肚腩出場，被指似阿叻，評判之一的方力申取笑：「家庭觀眾竟然睇完着爵城唔轉台。」而現場反應最high，應該是阮兆祥扮大龍生環節，走入觀眾席派禮券兼派錢，成為全晚高潮。

敖嘉年跳大媽舞好尷尬

原來「待定」環節，是請來新劇《智能愛人》和《欺詐劇團》的李佳芯和敖嘉年領軍玩遊戲，馮盈盈、陸浩明、麥明恩等主持又要入隊一齊玩，有儲夠人數湊熱鬧之嫌。其中敖嘉年帶領同劇演員騎呢跳舞，被森美取笑是幾年前的大媽舞，陸浩明即說：「好尷尬，好配合我哋style」，叫他們停止再跳，別令氣氛更尷尬。

網民對節目彈多於讚：「播2個鐘垃圾」、「應該拎勁歌金曲2小時撼隔離台會收視好過呢套」、「已轉台」、「得個嘈字」、「今次扮自己台嘅人應該唔會收投訴啩？」等負評。節目出街前，主持之一的森美接受訪問，認為黃金時間電視台推皇牌節目屬正常，至於節目延長至兩小時，森美則不知情：「我唔知，真係要到時睇吓，做藝人冇統計做幾長時間，做完先算，時間安排理唔到咁多。」

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