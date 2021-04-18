陳庭欣（Toby）經常發生撞樣事件，最搞笑一次是她貼出跟表弟合照，卻被網民認錯是吳若希跟老公，完全認錯。Toby近日在抖音拍紋眉短片，素顏出鏡的她被網民狠批，狂嘲她女生男相，「素顏差好遠」、「出道個樣唔係咁」、「唔睇名完全估唔到係邊個」、「紋咗眉反而唔好睇」兼「完全兩個樣」，EQ甚高的Toby並不介意這些負評，她今日回覆傳媒時說：「女生男相都幾好呀，切合返我之前《踩過界》入面嘅角色。」Toby表示自己喜歡戶外運動，自問從來不是白滑肌膚類型，她謂：「我時常曬太陽，陽光黑！」對於網民批評Toby的素顏樣，可會打擊她日後不敢再貼出此類相？她坦言：「唔會。」

Toby素顏被指跟陳煒撞樣，Toby續說：「哈哈哈！我以為我只係同吳若希似樣。第一次聽同煒哥撞樣，原來我瞓喺度影相似佢，幾好呀！嚟緊我哋開同一套劇《雙生陌生人》，又係講似樣嘅人，咁可能可以請監製幫我加啲戲份，同煒哥有對手戲就好啦！」

Toby與擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖3年多，二人感情穩定，近日還傳出Toby入住男友月租10萬九肚山3000呎豪宅，等嫁入豪門，Toby說：「未嫁住，其他私人事都唔回應啦，謝謝！」

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