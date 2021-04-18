能演、能導、能打的資深男演員王鍾（原名姜佩君）今日傳出死訊，並將於後日（20日）設靈，與上月病逝的廖啟智同日設靈；事有湊巧，兩人都是圈中的好戲之人，可謂娛樂圈的一大損失。
自小在外公成立的雜技團中成長的王鍾，在1960年代尾經邵氏入行，初期為武師，後來轉職做演員，他先在麗的電視（亞視前身）拍劇，出道作為《大丈夫》，之後有《浪濺長堤》及《大控訴》等，其中在《大丈夫》中，王鍾與早前病逝的黃樹棠同劇合演警察同袍，而黃樹棠是該劇的武術指導之一，相信他們私下有不少交流。
數數手指，踏入2021年以來，雖然只是過了4個半月，但娛樂圈已經失去了多位老戲骨，包括1月病逝的李香琴、2月初因突發心臟病逝世的林聰、同月底因癌病逝的吳孟達、上月因胃癌病逝的廖啟智，及本月10日不敵肺癌病逝的黃樹棠，不禁令人惋惜。另外，樂壇方面亦有所失，太極成員唐奕聰（Gary Tong）於3月被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，其死訊傳出後，很多歌手都發文悼念；而前組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）亦在本月12日撒手人寰。
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