曾與男星俞承豪合作親情韓片《愛．回家》的女星金乙粉，今日傳出離世消息，享年94歲。

導演送別

韓媒引述遺屬透露，金乙粉在昨日因年老衰退自然離世，目前在江東誠心病院葬儀室設靈，並將於明天舉殯。金乙粉的家屬又指：「奶奶帶着非常幸福的記憶而離開這個世界，她拍電影時真的很幸福，每次想起都覺得很快樂，謝謝外界對奶奶的哀悼祈福。」據悉《愛．回家》導演李貞香接到噩耗後聯絡了遺屬，預計將於今日前往靈堂，送別金乙粉。

唯一作品

2002年上映的《愛．回家》，是金乙粉一生唯一的作品，她當年與9歲的俞承豪合作，在片中飾演俞承豪的啞巴外婆，兩婆孫的親情互動真摯感人，吸引逾400萬入場人次。金乙粉亦因片中自然的表現，當年有份入圍大鐘獎新人獎，成為歷史上該獎項最年長的入圍者，隨着電影人氣攀升，金乙粉因不適應而搬到首爾，與家人度過平凡生活。

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