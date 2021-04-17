鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）結婚三年育有兩名兒子，分別是兩歲大仔Rafael、八個月大細仔Yannick，由於工作受到疫情影響，嘉穎近年大部份時間都留港陪伴妻兒。日前接近黃昏時分，嘉穎與Grace帶同大仔Rafael到維園耍樂，同行還有Grace的一位女性朋友及一對父子朋友，四大兩小在模型船池區，Grace跟朋友在聊天，嘉穎父子則在池邊睇人玩遙控船。

現場所見，Rafael不停跳跳紮，非常活潑，手裏拿着一支小棒經常想伸手去撥水，嘉穎一不留神，Rafael就已經爬上石壆。由於池中的遙控船開得快，加上再踏一步Rafael就會跌落水，實在有點危險，故嘉穎見狀後即抱起Rafael，交給正坐在長凳上與朋友聊天的Grace照顧，而嘉穎則在池邊跟船友聊天。

當Grace抱住Rafael時，百厭的他一直周身郁冇時停，於是Grace再同囝囝到池邊玩水，Grace非常小心地捉實正趴在石壆潑水的囝囝衫尾，以防他動作太大跌落水，其間同行的小男孩忽然跳上石壆，搞到Grace一邊要出手箍實小男孩，另一邊則要捉實Rafael，有點忙亂。之後到嘉穎陪囝囝玩時，雖然他已拖實站在石壆上的Rafael，但百厭的Rafael卻因為想玩水，伸手向前時差點在石壆上失平衡跌倒，幸Grace眼明手快即時拉實Rafael並把他抱回地面。

玩到接近傍晚，Grace和女性朋友擁抱道別後，就拿出手機為嘉穎同Rafael跟同行的父子影合照。夫婦二人跟朋友道別後，嘉穎推着BB單車離開維園，再往炮台山方向行去，其間Grace入了兩間舖頭買東西，而嘉穎則推着單車繼續行。過馬路時，推着Rafael的嘉穎就貪方便，沒有跟着紅綠燈下的過路線行，反而以斜線橫過馬路，而買完東西的Grace亦跑住「打斜」過馬路追老公，然後一同返回寓所。

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