日本成人片商Soft On Demand（SOD）日前宣佈成立子品牌「Super Star」，啟動史上最大規模計劃，開價一億日圓（約709萬港元）邀請一位大卡士女星下海拍AV，由於這部新作是選用著名AV導演，加加埋埋的總製作費高達二億日圓（約1,418萬港元），被視為嫌疑人物的水着女神小倉優香，近日終於開腔回應，她直接否認這次傳聞，並形容200%冇可能！

SOD旗下的Super Star的大計曝光後，隨即引起日本及亞洲各地網民熱烈討論，紛紛猜測下海女星的身份，傳出醜聞的索模木村有希和G Cup女星小倉優香也是目標。

被指將會下海的小倉優香，去年爆出搭上已婚YouTuber兼格鬥家朝倉未來，情婦形象影響事業，她更嫌工作量多以辛苦理由劈炮，結果激嬲事務所還不歡而散，加上又跟朝倉未來分手收場，廣大網民均認為AV商會因此向「Ｇ奶」埋手。小倉優香決定自立門戶，已改用平假名「小倉ゆうか」發展，更讓外界認為她可能真的加入暗黑界。小倉優香改名後透過社交平台開直播，熱褲上陣的她晒腿及托胸，跟網民互動期間，被問到是否會拍AV的問題，她大方地笑住回答，並斬釘截鐵表示：「200%沒可能，請不要有任何期待。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！