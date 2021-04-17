前主播陳嘉倩近日亮相ViuTV節目《學神出沒注意》，駕車挑戰香港的公路。可是，身為P牌仔的陳嘉倩，軚盤在手便立即慌失失，前晚播出的一集更以時速約40公里行駛經常發生炒車意外的龍翔道，她更險撞上高速行駛的貨車。事後不少網民炮轟ViuTV似在玩命，更封陳嘉倩做馬路炸彈，見到要避之則吉。

陳嘉倩近年由新聞主播轉型當宅男女神，日前她亮相ViuTV節目《學神出沒注意》做嘉賓，挑戰香港的高難度公路。惟去年5月才宣佈考獲車牌的她，道路實戰經驗近乎零，每集都表現得險象環生，女神頓變馬路「瘟神」。

「睇見靚女都唔讓」

繼上集她以時速30公里龜速行走屯門公路到黃金海岸後，前晚播出的一集中，陳嘉倩分別要挑戰駕車到九龍城、經常發生炒車意外的龍翔道，以及到長沙灣某知名難泊的停車場。可是從前淡定報新聞的陳嘉倩，一坐上駕駛座就顯得慌失失，即使在旁有豐富駕駛經驗的Alex傍實，依然發生不少驚險場面。當陳嘉倩駕車由龍翔道到荃灣時，陳嘉倩一直維持時速約40公里，不停地被身後的車輛爬頭，當她駛上公路時，卻一時誤入旁邊貨車的盲點。因此當貨車司機切線爬頭時，陳嘉倩情急下差點撞上對方車尾，幸好在緊急關頭，在旁的Alex大嗌「煞車」，嚇到魂不附體的陳嘉倩即切雙白線煞停。停車後，陳嘉倩顯得一臉惶恐，更坦言：「我真係好想喊！」不過之後又為自己平反說：「其實我冇做錯呀，係嗰個司機唔啱呀！」還說：「睇見靚女都唔讓！」

泊停車場連環中柱

其後，陳嘉倩再到長沙灣某個出名難度甚高的停車場泊位，她最初似模似樣慢慢將車溜入車位，可是泊了一陣，她察覺車位旁邊有多條石柱，加上對頭亦泊了其他私家車，陳嘉倩顧得車頭又顧不到車尾，最終車尾撞到石柱，車身亦「卡」在另一條柱中，令私家車動彈不得，雖然最終人冇事，但車身卻傷痕纍纍。其實在該集初段，陳嘉倩駕車前往九龍城時，因車多路窄，每次都與馬路上的車輛「擦身而過」，車與車的距離相差僅一厘米。

節目出街後，不少網民都認為ViuTV罔顧道路安全，有網民留言：「節目監製好似有啲問題。本身已是新牌，又要講嘢，又要看鏡頭。你哋拍節目，轉身搞單大意外，咁點算？」連《墳場新聞》總編輯青永屍睇完節目都忍不住在fb留言：「其實應該叫蔣師傅長跟倩姑多幾集先啦，阻住其他用路人嘛。」有人亦只抨擊陳嘉倩駕駛態度差：「呢位陳小姐好似撞完人架車，由頭到尾都冇講過半句對唔住，或者唔好意思的心態先恐怖！」

陳嘉倩被嘲為「馬路炸彈」，她透露自己路試操車有幾個月時間，而且一次便考到，她認真地說：「喺節目出街之後，我都有好認真檢討同反思過，覺得自己喺馬路嘅經驗同技術有好多好多不足嘅地方，雖然當初去考車時都有好認真去練習同操車，但真正揸出馬路嘅時候，可能有好多突發情況，所以現階段都真係做番乘客算，如果有乜地方造得唔好同做成不便，都要同大家講聲唔好意思。」她透露車牌是在上年5月考到，而節目在12月便開始拍，中間沒有揸過車，她說：「節目組原意係想節目中補鐘，所以參與節目嗰陣係未補鐘嘅。」

對於P牌新手應去何處「操車」，《蘋果》致電駕駛教師協會理事長黎文傑，他表示：「香港有很多路段都適合新牌仔操車，盡量避免去啲多彎路，得一條行車線嘅地方，例如深水灣、淺水灣同石澳。九龍我建議去荃灣青山公路近麗城花園揸去九咪半，香港嗰邊就會喺香港大學薄扶林道，跟住揸去香港仔。」