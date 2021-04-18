ERROR今晚3缺1現身ViuTV頒獎禮，保錡自上次被雪凍抬出亮相後，再度消失。3子悉心打扮現身，有份選「Chill Club年度唱作歌手」的Dee以華爾街狼人造型亮相，他表示希望成功得獎令到花姐着低胸衫，他講笑說：「由《花姐ERROR遊》開始已經嘗試偷睇。」不過身旁193反駁：「嘩！你咋喎，唔好話埋我哋喎。」令Dee措手不及：「喂，對戲嗰時唔係咁講㗎 喎！」

上星期日193反駁曾志偉，上神台變成「三爺」，193說：「我想叫返我三哥，希望可以有吓代言。」其IG followers更暴升至17萬，他多謝支持者說：「好開心呀，多咗人睇返我哋節目，頭10個節目有8個係我哋，製作組博命做節目，以前冇人睇有啲失望，而家多人睇返好開心，連《肥仔大冒險》都瘋傳返，希望大家繼續支持ERROR。」又自認是清泉，說：「我一向都係清泉，我係處男嚟，但都鍾意食鮑魚。」上次談及志偉的訪問後，193承認花姐有找他傾談，他說：「佢話資料性冇錯，但可以禮貌啲。我有問佢會唔會無禮貌？因為我唔係想用『老嘢』呢個字，我係想話老一輩，不過衝口而出，但anyway，講咗就講咗。」

另外有傳TVB組成「千禧五虎」打對台，肥仔說：「我哋得4個人咋喎！」這時193又衝口而出：「而家仲用五虎呢啲字咁娘咩？」身旁的Dee即說：「嘩又嚟！」他們指可以將ERROR改名叫四隻白虎或者神獸，問到見到志偉會say hi或唔好意思？193說：「會呀會呀，我唔係針對任何人，我對件事講，都係數據上嘅嘢，冇講志偉哥任何一句嘢，我不嬲好尊重前輩。」

鄭欣宜有份候選「Chill Club年度女歌手」，抱着興奮心情參與有現場觀眾的實體頒獎禮，她坦言悉心打扮出席ViuTV頒獎禮，她說：「有一樣嘢好興奮，頭先後台換衫前想去廁所先，要排隊，但我化妝整頭忍咗好耐，之後發現旁邊間房有個廁所，我諗住借廁所，去完出嚟先知係MIRROR用嘅房，勁尷尬，好彩我斯文去冇發聲，見到佢哋，我只係望落地下就走，但感覺好開心。」

之前跟Anson Lo合作，2人要做同一樣動作，欣宜說：「我同導演講話我啱啱做完盲腸心術，唔可以太大動作，點知喺屏幕見到佢好大動作，我就照做，出嚟效果非常好，不過我係有整親，但係冇事。」談到再次見到不同唱片公司歌手聚首一堂，她指見到好多好朋友，還會跟3位不同公司歌手朋友合作。

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