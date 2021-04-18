ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》今晚在九展舉行，林家謙狂掃6獎成大贏家，憑《一人之境》橫掃「年度之歌」、「年度十大歌曲」，還撼低姜濤奪得「年度男歌手」金獎，威盡樂壇。

「年度男歌手」金獎是林家謙、銀獎姜濤、銅獎陳卓賢，林家謙在總票數81,346中，憑21,165票奪獎，他說：「好開心，但背後憂心一萬倍，唱歌唔係我主要，我作曲咋，我做音樂。」他多謝合作過的音樂人包括林夕、黃偉文。而大熱姜濤飲恨獲銀獎，他上台多謝「姜糖」：「我由出道到而家，離唔開fans幫助，多謝香港人，相信我哋呢班後生仔，會變成亞洲第一。」

MIRROR成績斐然，今晚各成員共奪8獎，包括「年度組合」金獎和一首金曲，陳卓賢獲「年度男歌手」銅獎，Jer 柳應廷獲「年度新人獎」，而在十首金曲中佔4首，包括MIRROR《IGNITED》、姜濤《愛情簽證申請》、Jer 柳應廷《迴光物語》及Anson Kong 、Ian Chan（陳卓賢）合唱版《蝸牛》。

「年度女歌手」金獎林二汶、銀獎Serrini、銅獎Gin Lee。女歌手總投票 77,528，二汶得票15,558，她在台上說：「多謝天上師尊、多謝ViuTV畀我試咗好多唔同崗位，令觀眾同樂迷見到我多方面唔同一面。」一向鬼馬的Serrini手執獎座後，笑指要正經一點，跟着講出傳統感謝詞多謝公司、幕後及歌迷。

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