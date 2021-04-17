曾在《哈利波特》（Harry Potter）電影系列中飾演「馬份」母親Narcissa Malfoy的英國著名女星Helen McCrory因癌症在寓所中離世，終年52歲，其50歲金球視帝丈夫Damian Lewis前日在網上公佈她的死訊。

上月抱病受訪

Helen McCrory於1990年演舞台劇出道，首部演出的電影是型男湯告魯斯（Tom Cruise）主演的1994年電影《吸血迷情》（Interview with the Vampire），她在片中出現幾分鐘。Helen其後參演過電影《英女皇》（The Queen）、《哈利波特》電影系列、《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）以及劇集《英國恐怖故事》（Penny Dreadful）等，她在《英》劇扮演靈媒，是女巫組織的秘密首領，演技備受讚賞。Damian前日在網上發文表示悲痛：「經過與癌症的勇敢抗爭後，美麗又強大的Helen McCrory在親友的愛包圍下，於家中平靜離去，她毫無畏懼的離開，就如同活着時一樣，我們愛她，能擁有她出現在生命中是何其幸運。」最後更衷心感謝妻子。

生前出力行善

Helen生前雖然患有重病，但一直未有對外公開病情，上月12日更在丈夫陪同下，透過視訊接受ITV節目《Good Morning Britain》訪問，談到查理斯王子成立的慈善組織The Prince’s Trust，Helen和Damian為該組織擔任大使。Helen回答問題時，主持人還指她聲音沙啞，問她是否喉嚨痛？Helen搞笑指自己有了小孩，坐在她身旁的Damian就一直關心地望着妻子，而兩人在武漢肺炎爆發期間亦出力做善事，為英國醫護人員籌得100萬英鎊（約1,075萬港元）。

Damian和Helen於2003年認識，四年後在倫敦註冊結婚，育有一子一女，結婚14年依然非常恩愛。Helen曾透露他們「度蜜月」就是註冊後與11位親友在餐廳吃午餐，時間很短，但非常浪漫。