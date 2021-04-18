資深藝人王鍾日前病逝，終年74歲，其喪禮將於後日（20日）舉行。生前拍過多部電影及電視劇的王鍾，於1979年曾參演新浪潮電影、章國明執導的電影《點指兵兵》，對於前輩離世，章國明不勝欷歔。

導演章國明今日接受《蘋果》電話訪問，談及王鍾離世，他坦言日前已聽聞，他說︰「其實好早之前有人講畀我聽，但當時未得證實，我都唔敢講，後來再有人講應該係真，所以我喺FB出post。」章導演在社交網貼出當年的黑白照悼念，留言︰「傳來王鍾離世消息，鍾哥幫我演活咗《點指兵兵》，鍾哥多謝您，一路好走！」

談及當年與王鍾合作時點滴，章導演說︰「我哋合作主要都係《點指兵兵》，當時我哋成班台前幕後都好似細路仔，未做過電影冇經驗，王鍾好似大阿哥咁，因為佢有經驗，開頭想搵新人，後來傾先搵返個行內人，唔係唔知係套咩戲。我自己做過電視台，但有好多個連電視都未做過，佢就係做電影嘅，有時會同我哋傾吓講吓，好似大阿哥咁，有佢喺度就實淨啲，知道係電影。」問到近年有否跟王鍾見面或聯絡？章導演表示已多年沒見，「我都好想搵佢，朋友話佢唔係香港，好似喺大陸生活，但我都唔知。有幾次《點指兵兵》做一啲回顧放映，都好想搵佢，都搵唔到佢，真係好可惜。」

此外，陳欣健和王鍾曾在麗的劇集《大丈夫》合作演出，對於舊拍檔撒手人寰，陳欣健接受《蘋果》電話訪問表示很惋惜，「王鍾係一位非常優秀演員，亦係我曾經仰慕同學習嘅人，睇到佢逝世消息，我心裏面好震驚，因為喺我心目中，王鍾身體好紮實，完全冇不良嗜好，對人好親和，拍戲好認真投入，係一個大好人。」

陳欣健指過去20幾年兩人沒交往，但由60年代開始，自己已很仰慕王鍾，「因為佢係雜技表演班出身，嗰時我好鍾意睇雜技，我見過佢同兄弟表演叠羅漢，要好高體能先做到嘅表演，當時我好後生，非常仰慕佢。直至1977年，我能夠有機會同佢合作，喺麥當雄嘅邀請之下簽約拍電視劇《大丈夫》，除咗我仲有嘉倫、王鍾、黎大煒、黃樹棠都係其中一個演員，當時拍戲成日見。」

1979年泰迪羅賓拍電影《點指兵兵》時，張國忠擔任製片，陳欣健指戲中除了搵張國強做年青幹探，亦非常重視搵到王鍾做沙展，「呢部戲佢嘅角色好重要，最後被殺手殺死，係好大轉捩點，觀眾睇到好驚奇，王鍾喺戲裏面舉足輕重，做得非常之好，佢死嗰幕非常震撼，大家都好讚賞。佢係一個大好人、好演員，拍戲時身手同專業表現值得我敬重嘅男子漢，希望佢屋企人節哀順變，我好懷念佢——王鍾。」

而王鍾最後一部作品《保衛戰隊》導演黃精甫回應：「這段時間，接二連三的消息，智叔、棠哥丶王鍾導演等離去，確實沒法形容那種悲傷。我愛和他們合作，正氣、踏實、善良。我們會在電影裏重聚。」

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