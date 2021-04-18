ViuTV首個樂壇頒獎禮今晚舉行，主持駱振偉指入場觀眾有1500位，獎項由一人一票投選出來，他強調投票的重要性，「如果獎項同心水有出入，希望大家明白呢個係民意選擇，競賽第二，音樂第一。」

第一個頒發的獎項是「Chill Club年度十大歌曲」，ViuTV再次反轉傳統搞新意思，安排由樂迷頒獎給得獎歌手，第一首金曲得主是許廷鏗《無力感》奪得，負責頒獎的嘉賓是平時扮演soundbear的同事「肥bear」。

由於疫情反覆，大會採取最安全頒獎方法，自己獎自己攞，許廷鏗上台說：「多謝ViuTV，自己入咗嚟玩好鍾意呢個平台，因為尊重音樂本質，多謝投票支持呢隻歌嘅朋友，上網睇有唔係我嘅歌迷，但鍾意呢隻歌投咗票，過去20同21年，可能大家感受好多無力感，就算唔知明日點，大家堅持，相信可以。」而剛約滿華納的他，卻沒有多謝舊公司。

第二首得獎歌同樣由樂迷宣佈，由陳凱詠《天生二品》奪得，她興奮多謝ViuTV、Chill Club、《天生二品》團隊、環球唱片、父母、妝頭衫。不過ViuTV未有安排得獎者唱出得獎歌，兩人得獎後，由泳兒等女歌手唱出不同編曲的《活着viva》。

而泳兒就憑《溝渠暢泳》奪第5首金曲，泳兒激動落淚：「呢個平台畀咗好多機會我唱歌，有段時間自己好似首歌跌咗落溝渠，呢台平台我上咗幾次，好珍惜唱歌機會。」台下工作人員打手勢催促，泳兒說：「未講完，最緊要我冇論喺乜逆境，多謝畀機會我嘅人，唱呢隻歌冇諗過有任何收獲，只係想分享畀朋友，多謝你哋仍然肯聽我唱歌，多謝投票畀我嘅朋友。」

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