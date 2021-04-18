林家謙從幕後走到台前親自演繹自家作品，2年間已獲得佳績，今晚ViuTV頒獎禮中，他先以《一人之境》奪得第10首「年度十大歌曲」獎，他笑指《一人之境》MV似是史上最少人製作拍攝的MV，並答謝團隊。在頒發幕後獎項時，大會先宣佈林家謙奪得「Chill Club年度作曲人」，當他上到台時，司儀駱振偉指在台上仍有多一個獎項，再宣佈「Chill Club年度編曲」的得主同樣是林家謙。林家謙露出驚訝樣貌，再說：「要多謝每一位歌手用我嘅歌，監製揀我嘅歌用，因為我係好彩，根據機制係計冠軍歌，而咁啱我啲歌攞到好成績。」他再次感謝歌手們鍾意他創作的歌曲，而編曲方面他一向是淆淆地，因為一向覺得只是自己對自己的旋律熟悉，感激最初主動邀請他編曲的鄧小姐（鄧小巧）與陳先生（陳奕迅）。

林家謙奪得3獎後，再次從司儀駱振偉口中宣讀出「Chill Club年度唱作歌手」聽到自己名字，他第3度踏上頒獎禮舞台後低調說：「老是常出現，冇乜嘢再要講，多謝Chill Club幕後，畀咗好多機會我上嚟宣傳自己歌曲。」

另外，李幸倪（Gin Lee）憑《幸福門》奪得第8首「Chill Club年度十大歌曲」，她坦言沒有想過可以得到此獎，她感激大家鍾意這首歌，也希望在過去艱難的一年中，可以給到大家一點溫暖，最後她再多謝音樂班底，包括已離世的太極成員唐奕聰：「多謝編曲人，在天家嘅Gary Tong。」全場拍手。

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