韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日是非纏身，除了被爆是恐怖情人、曾涉校園暴力、疑曾偷朋友錢買機票外，又被指是「發電機」，曾戀男神金秀賢、金秀賢表哥、金正鉉、男團東方神起的35歲成員U-Know等人。近日有韓網就分析徐睿知跟其他男星互動的影片，指她雖然很有魅力，不過曾跟她合作《花郎》的朴敘俊就似乎不受徐睿知「控制」。

私下互動不多

徐睿知跟朴敘俊於2016年合作《花郎》，劇中徐睿知暗戀朴敘俊，不過朴敘俊就情傾劇中女主角高雅娜，因此朴敘俊對徐睿知的態度很冷淡，外界亦發徐睿知跟朴敘俊的互動並不親密。徐睿知曾在訪問被問到與《花郎》演員間的互動，她坦言：「朴敘俊哥哥是飾演對我很冷淡的角色，所以在平時我也投入戲中感情，對他冷淡，沒辦法跟他變得親近。」雖然徐睿知表示：「演員都很好也善良，但我其實難以融入他們的活潑氣氛。」

有網民又翻摷徐睿知跟朴敘俊拍吻戲的幕後花絮，片中見到朴敘俊幾乎都是跟另一拍檔高雅娜對話，而當徐睿知不小心跌倒時，朴敘俊雖有扶住女方的膊頭，不過很快就把手放開，兩人私下沒有太多互動，網民都留言「朴敘俊很會看人」、「朴敘俊很聰明」、「個性好的朴敘俊對她那樣，就略知一二了」等。

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