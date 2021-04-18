現年29歲的麥明詩跟林作甩拖後，外間都關心她的新戀情。早前爆出她跟曾參加大台《衝上雲霄大選》得亞軍的機師盛勁為（Keith）拍拖，他們當日在西九海濱長廊郊遊野餐，赤腳席地而坐，自備靚酒和小食共享二人世界，相中見到麥明詩很冧男方。兩人關係撲朔迷離，麥明詩事後未有否認對方身份，可是Keith卻請她吃檸檬，他表示看不到發展機會，他明顯避忌。

Keith前日在IG貼出孖新女吃飯照片，合照中看到他們並排而坐時，素顏女毫不避忌的把頭部側向身旁的Keith，半挨着男方，驟眼望去很像情侶，網民看到這一幕即揶揄：「經常不同女伴，爽喎？」盛勁為回覆：「多年朋友了。」

Keith貼出的單人相，其實看到兩手，估計他至少跟兩女開餐，但他都特別選貼跟素顏女合照，估計二人關係密切，相反Keith都從沒貼過跟麥明詩合照。Keith還留言：「面對食辣嘢，你明知食完會屙，但都係會按奈不住不停食……」他還用圖暗示那一刻已想去大解，他又稱讚是開心飯局。

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