荷李活紅星尊尼狄普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)的離婚鬧劇糾纏四年,最近有傳兩人的離婚大戰將被拍成三集紀錄片,而尊尼被爆曾多次毆打前妻,而安芭則被指疑曾在床上留下糞便,風波令二人身敗名裂。

安芭赫德被180萬人聯署要求把她飛出DC新片《水行俠2》(Aquaman 2),一度傳來電影公司會改用《權力遊戲》(Game Of Thrones)的「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)取代安芭。及至今日,安芭赫德在社交網公佈《水行俠2》的開拍消息,她上載一張在片場照,以角色中的紅髮示人,安芭還拿起蘇格蘭科幻作家Iain M. Banks的小說,自言準備為《水行俠2》開工,推翻她已被炒魷之說法。日前,安芭赫德已開始鍛鍊體魄,公開在私人教練指導下操練的照片。

至於DC的死對頭Marvel亦正實行連串大計,Marvel主席奇雲費治(Kevin Feige)近日接受網上訪問,他透露《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)已完成拍攝,暫定2022年3月上映。

