荷李活紅星尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚鬧劇糾纏四年，最近有傳兩人的離婚大戰將被拍成三集紀錄片，而尊尼被爆曾多次毆打前妻，而安芭則被指疑曾在床上留下糞便，風波令二人身敗名裂。

安芭赫德被180萬人聯署要求把她飛出DC新片《水行俠2》（Aquaman 2），一度傳來電影公司會改用《權力遊戲》（Game Of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）取代安芭。及至今日，安芭赫德在社交網公佈《水行俠2》的開拍消息，她上載一張在片場照，以角色中的紅髮示人，安芭還拿起蘇格蘭科幻作家Iain M. Banks的小說，自言準備為《水行俠2》開工，推翻她已被炒魷之說法。日前，安芭赫德已開始鍛鍊體魄，公開在私人教練指導下操練的照片。

至於DC的死對頭Marvel亦正實行連串大計，Marvel主席奇雲費治（Kevin Feige）近日接受網上訪問，他透露《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）已完成拍攝，暫定2022年3月上映。

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