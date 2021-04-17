近日熱爆韓國的新聞，除了韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知被爆是恐怖情人外，當地民眾最關心就非25歲（韓國虛齡）的嫌疑犯金泰賢（音譯）因追求不成而殘酷地犯下滅門血案，將首爾蘆原區一家母女三人全部殘忍殺死，震驚當地。

揭露真面目

SBS昨日播出的節目《想知道真相》就重點報道金泰賢的真面目，金泰賢當日的殺人動機是去年在網上認識了鄭多榮，之後相約見面卻鬧得不歡而散，隔日鄭多榮傳短訊給金泰賢，希望對方不要再和她聯絡，不過因而令金泰賢心生憤怒，更花了一周時間計劃犯案，最終於上月偽裝成快遞員，潛入鄭多榮家中，先後將鄭多榮、其母及胞妹殺死。

公開犯人樣貌

由於案件嚴重，韓國警方亦有公開犯人金泰賢的樣貌，而日前金泰賢亦就案件跪地道歉，不過卻被批評表現十分平靜，似乎未就殺人而感到內疚。而《想知道真相》亦就案件進行採訪，當中訪問了認識鄭多榮和金泰賢的舉報者，舉報者表示：「他們認識3個月左右，好像有私下聚會，據了解當時聚會還有另一個男孩子，可能因而覺得心情不好。」

集中頸部要害

據知金泰賢殺人時完全中要害，專家表示：「刺傷和砍傷都集中在頸部，很明顯他是想要殺死他人。即使不是自己居住的地區，他的行動也無所顧忌，看CCTV這不是他第一次來的地方，應該是來過很多次。」金泰賢的同學亦大爆：「金泰賢小時候愛收集蟲子，之後用火燒蟲子。 」金泰賢經常光顧的網吧老闆就表示：「偶爾會看到他用手敲牆，令到手都磨破了。」而金泰賢亦有在網吧幾次偷錢的前科，同時還在軍隊中偷補給品等行為。

傳自殘照片

同時亦有舉報者表示曾被金泰賢跟蹤：「中學1年級時認識金泰賢，我們在網吧認識的，他給我買手機的時候表現得十分親切。有一次因為拒絕約定，他表現得十分憤怒，還把自殘照片、刀的照片傳給我，亦試過在我家門口等候。」心理專家對此表示：「這樣的人不會把跟蹤騷擾的對象看成人，而是看成物件。在無法控制的時候，就會產生極度的興奮感，進行謾罵和指摘，最終會發展到極端的情況，去除物件。」而節目亦透露金泰賢有偷窺女性的前科，更曾被警方拘捕受查兼交罰款。

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