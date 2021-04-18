49歲的馬浚偉熱愛工作，他可以分身有術，除了兼顧自己的演藝工作、教育事業培訓年輕人，他近日又答應樂易玲邀請返娘家無綫做藝員訓練班校長，近日又有報道指馬仔將會出任香港電台高層，負責看管電視部，港台給他一隊獨立製作團隊，讓他全權製作新節目。港台中文台台長何重恩近日又在facebook貼出跟馬仔見面照片，兩人一手遞交文件，一手互握，似是為合作而作出承諾，令傳聞更添可信性。

馬仔到底是否又去港台做高層？他今日接受《蘋果》電話訪問時說：「又入主？我到底入得幾多個台？哈哈！到底我參選入立法會定入電視台好呢？我認真諗諗先（講吓笑）！不過認真，我覺得香港電台電視部過去其實真係有好多好睇，又好有意義嘅節目，我自己都有追看！另外我覺得，在香港多一個電視台點都係好事，希望佢哋可以努力，再做多啲好節目出來。」馬仔早前跟港台中文台台長何重恩見面，馬仔回答：「係會有一些合作。」至於是電視節目抑或開咪電台節目，馬仔賣關子：「暫時講住咁多啦！」

此外，馬仔已答應樂易玲返無綫擔任藝員訓練班的校長，他對一切計劃信心十足，並透露5月底開課的新一屆藝訓班已獲逾千人報名，他主要負責管理和設計課程，也會兼任教職和安排專業導師，令學員得到專業培訓。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！