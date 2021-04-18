韓國「國民妹妹」IU與男星李準基，因合作韓版《步步驚心》而成為好友，兩人之前更互送咖啡車到片場為對方打氣，而昨日是李準基的39歲生日，IU更驚喜打電話送上祝福，引起熱議。

近4小時直播

李準基昨日在網上進行了近4小時的直播，又唱歌、跳舞，跟fans共度生日，其間接到IU的電話，令李準基及fans都大呼驚喜。李準基一開始認不出IU的聲音，一直問：「是誰？你跟我很熟嗎？」IU即笑言：「皇子殿下，您忘記我了嗎？」認真搞笑。

fans盼拍第二季

李準基及IU亦提起近況，以及拍攝韓版《步步驚心》第二季的可能性，李準基坦言難以原班人馬演出第二季，但劇組人員的感情都很好，IU亦指：「我們拍攝時很開心，是一部很有意思的作品。當時有份演出的人現時都很忙，所以只要大家有機會聚在一起，沒理由不拍（第二季）。」

追蹤人數破二千萬

另外，IU的IG追蹤人數於今日突破了二千萬，她亦有在IG分享興奮的心情，又上載了多張靚相冧fans。

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