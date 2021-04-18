今晚《開心大綜藝》內容悶場，直至節目尾聲，劇組竟以自踩形式玩《公關災難頒獎禮》，呼應上星期節目推出後，負評四起聲音，當中特設了一個「最災難藝人獎」，由毫無創意創意官王祖藍獲得，他未能現身攞獎，預先拍片分享，他在片段中說：「上星製造咗一個好大嘅關公災難，所以我打算自我隔離，繼續食返我當年掌門人贏返嚟未食嘅花之戀壽司，好好思考我哋節目方向，有好多網民話我哋做返當年福祿壽，我哋要深切反省。我唔應該叫陸永上台，我應該叫李思捷返嚟，李思捷對唔住，我哋嘅副總經理（指曾志偉）亦責無旁貸，佢冇講過蘇永康同曹永廉係年青人偶像，但經網民改圖，一言驚醒夢中人，我哋會搵佢兩個返嚟聯同另外兩位年青偶像，胡楓同羅蘭姐主持新一輯後生仔傾吓計，探討年青人話題，睇到大家嘅意見之後啟發我開新節目《廁所辦大事》，深入探討馬桶文化，繼續研究充分發揮抽水功能，喺度決定永久離開《開心大綜藝》呢個舞台，衷心多謝台前幕後，兄弟姊妹們，希望你哋越做越好，我希望你哋永遠懷念我。」

而另一幕則取材自台慶頒獎禮上，王浩信和陳自瑤夫妻不和一幕，話說Bob林盛斌因上集節目中一句《食屎啦》，為他帶來金獎，他攞獎時向太太致詞，「好多謝pearl，令我可以努力做嘢，有佢照顧屋企。」其時Bob嫂演技上身，目光兇很完全冇喜悅反應，嚇得Bob叫導演轉一轉鏡頭，連麥美恩事後都笑指，「要唔要扮返個獎畀Bob嫂。」

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