【維園】鄭嘉穎和陳凱琳（Grace）結婚三年育有兩名兒子，分別是兩歲大仔鄭承悅（Rafael）及八個月細仔鄭承亮（Yannick）。自組織家庭為人父母後，嘉穎和Grace均盡量爭取時間享受天倫樂，由於工作受到疫情影響，嘉穎近年大部份時間均留港陪伴妻兒。日前接近黃昏時間，二人帶大仔Rafael到維園玩，其間跳跳扎的Rafael幾乎跌落水，認真牙煙。

輪流照顧

當日除了嘉穎夫婦，同行還有Grace的一位女性朋友及一對父子朋友，四大兩小現身維園模型船池區，眾人悠然自得，Grace跟朋友聊天，嘉穎父子則在池邊觀看遙控船。Rafael表現十分活潑，把玩着手上的一支棒仔，並企圖想潑玩池水，嘉穎望少一眼，Rafael已經爬上池邊石壆，距離池邊只有一步距離，池中的遙控船速度又快，走近實在有被撞的危險，幸好嘉穎警覺性高，立即把Rafael抱起，將他抱回正坐在長凳跟朋友聊天的Grace身邊，夫婦二人輪流照顧囝囝。

嘉穎在池邊聊天，Grace其後陪伴坐不定的Rafael到池邊玩水，她一邊和朋友聊天，一邊捉實正趴在石壆玩水的囝囝衫尾，以防他跌入水池。之後同行的小男孩忽然跳上石壆，Grace一隻手箍實小朋友，另一隻手捉實Rafael，顯得有點手忙腳亂。其間嘉穎拖着站在石壆上的Rafael，想伸手潑水的Rafael差點失平衡跌倒，幸好Grace眼明手快，將他捉實。

拍照留念

過了一會，Grace和女性朋友擁抱道別，之後她拿出手機為嘉穎父子和男友人父子影合照留念。夫婦二人跟朋友道別後，嘉穎推着BB車，一家三口離開維園，往炮台山方向離去。嘉穎推BB車先行，Grace走到兩間商舖購物後再快步追回老公，一齊返回寓所。