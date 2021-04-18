49歲何婉盈（Elaine）當年與郭靄明、蔡少芬同屆參選港姐，殺入5強獲TVB力捧，之後簽約華納唱片，即奪下叱吒樂壇新力軍女歌手銀獎，歌曲《再見亦是朋友》、《愛上你是我一生的錯》曾成為大熱K歌，但最後也只是「一碟歌手」，發展未盡如人意，1996年選擇退出娛樂圈重返校園，最近又再回歸娛樂圈，日前她接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，回顧過去成長歷程，坦言在感情路上一直重複犯錯，唯一做得最正確是生下女兒。

何婉盈坦承出道時飽受抨擊，慶幸得到劉德華鼓勵，「人大咗，先學識唱歌要放鬆，當年雞仔聲，亦都因為太多工作，歌未練好就入錄音室。好記得拎新人獎表演唔太理想被噓，華仔喺後台走過來拍拍我膊頭同我講『人生有高有低係必經過程，冇問題，你加油。』當時我好感動，呢件事我都係第一次講，唔知華仔仲記唔記得，但我記到今日。」

推出專輯後，她對唱歌失去信心轉為拍劇，過了3年多便決定放棄，她直言因事業無突破及收入太低，「最初都鍾意拍劇，但之後3年幾都係日接夜、夜接日，又捱夜又病，就會諗自己人生係咪一直咁落去？加上睇住銀行戶口掹掹緊，每個月得5、6千，嗰時覺得喺娛樂圈5、6年都夠回憶，咁啱港大又收我，決定再讀書還爸爸心願。」

曾公開與魏俊傑拍拖

何婉盈直認感情上也很任性，1993年事業上位期公開與魏俊傑戀情，問到這段3年情有否拖累事業，她表示：「當時無諗咁深入，或者對歌手形像有影響，可能當時唔公開會好啲，但公開咗都無辦法，唔可以話後悔，都係人生一個過程。」2001年，她與圈外商人傅大全結婚，但不足兩年便離婚收場；2007年重遇中學同學，拍拖期間意外懷孕，最終她選擇當一個單親媽媽，囡囡現年14歲。

她坦言自己感情一直重複犯錯，「當年29歲加上爸爸病重，覺得女人係時候要結婚，無諗過對方生活習慣同人生價值觀完全唔適合自己，到35歲又覺得做女人係時候要生BB，我成日同阿女講，我人生不斷重複犯錯，成世人做得最啱就係生咗佢，因為我而家好開心，同囡囡好似朋友。」何婉盈指與女兒父親同居兩年多，最終因性格不合分手，但能保持朋友關係，沒對女兒成長帶來影響。

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