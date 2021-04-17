嘉倩BB在公路上亂揸車引起大眾譁然，其實不少藝人都曾被揭發胡亂駕駛，令人睇見都牙煙。

G.E.M. 燈位停車拍照

2014年仍是新牌仔的鄧紫棋（G.E.M.）兩度在網上晒揸車相，被網友指她涉嫌駕駛時違規使用電話，以及在交通燈前停車自拍（圖），事後她否認指停車時拍照不算違法。翌年她被《蘋果》讀者報料，在何文田公路揸豐田以龜速行駛，而且睇落十分騰雞。

蔡思貝 忽扭軚撞的士

2016年3月仍是P牌仔的蔡思貝，被記者影到揸住甲蟲車尾隨當時男友麥秋成的電單車，她更單手伸出車外，以手機拍下男友駕車英姿。同年11月，蔡思貝揸車由紅棉道駛去灣仔時，於燈位突然轉右，更攔腰撞向旁邊線直行的士（圖）。

阮兆祥 逆線行車60米

2016年10月駕駛綠色平治跑車往大埔接女友時，其間遇上塞車，竟在車龍中切雙白線，繼而逆線行車約60米，接女友上車後即掉頭駛走。六日後，他駕同一型號私家車載同女友，在沙田失事狂撼貨車車尾，全車爆炸起火，全車燒成廢鐵（圖）。

方中信 亂切線釀車禍

2016年10月駕駛其Tesla電動車，駛經九龍城侯王道時，疑因切線與一輛七人車相撞，其電動車車頭及七人車車頭附近位置均撞凹，路邊圍欄被撞毀，事件中一名65歲女途人跌坐圍欄內行人路，手部受傷，後受傷送院治理。