無綫昨晚播出2小時加長版《開心大綜藝》，被指是臨急抱佛腳，不少環節都是「炒冷飯」驚喜欠奉，還找來68歲的盧宛茵（Madam Lo）扮「米蘭」咪嘴獻唱衛蘭的《大哥》，見Madam Lo挨在小鮮肉肩膀扮妹妹仔，個樣都有點尷尬。

相對而言，跟Madam Lo對戰的江美儀扮「莫文藝」較入型入格，連笑聲都跟《呼吸有害》的莫文蔚有幾分相似。不過，美儀扮嘢的片段在myTV SUPER重溫時突然被刪走，有消息指是因歌詞太敏感有關。據了解，負責改寫歌詞的是80年代寫過無數經典歌曲，更憑《愛在深秋》奪得「最佳填詞獎」的林敏驄出山相助，歌名改為《呼吸有袋》，內容有點無厘頭，但又似乎有所暗喻社會運動期間，催淚彈橫飛的刺鼻、混亂場面，歌詞中的「袋」與面罩有相同功用。《呼吸有袋》歌詞如下：

《蘋果》今日致電林敏驄，問到是否因歌詞敏感被刪走片段？是否幫老友曾志偉友情價填詞？他繼續無厘頭說：「我屙緊屎，再講！」匆匆掛線，之後再聯絡不上，江美儀則沒有回覆。《蘋果》亦有向莫文蔚所屬的SONY唱片公司了解，問是因版權問題，還是內容敏感？SONY回覆指：「了解咗事件，要問番TVB，因為歌詞涉及敏感內容。」

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