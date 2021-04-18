《複製人徐福》其實是兩個孤獨靈魂一場短暫的相知相遇——孔劉是曾經被政府組織利用的前特工閔奇憲，朴寶劍是沒有同類的複製人徐福，他和他，都是注定被用完即棄的工具。他讓他看見人世，他讓他看透人生。

撰文：月巴氏

故事去到中段，閔奇憲在徐福身旁喃喃自語：我究竟是想活着？還是害怕死亡？他的角色，患了不治之症，垂死，但就算沒有患這個病，他也是個活死人——他曾經被組織出賣眼白白害死拍檔，但他可以做的，就只是離開組織，黯然地，用一種人生已死的方式苟活着。

由他護送的徐福，史上第一個複製人，他的存在，有明確目的——即使他被「生」下來的確隱含某人的一份母愛，但對出錢研究的那個老嘢來說，徐福只是一樣被製造出來的物件，任何被人類製造的物件，都有着一個目的，徐福被製造的目的，就是讓必定死亡的人類得到永生。閔奇憲當初願意護送徐福，也是渴望從對方身上，得到有效醫好絕症的保證。

類近反思對答

塵世間有些事明明沒有想像中複雜，正如當初知道《複製人徐福》的演員陣容和故事大綱時，一心以為只是齣很典型的科幻動作片，不典型在找來孔劉和朴寶劍，好讓孔太太們和寶劍迷翻睇再翻睇——結果，動作戲固然有，但不多；當然，數量不是問題，真正問題是太冇心思，類似的槍戰飛車，已經看了十萬次，火力是夠大，但毫不刺激（根本不足以令你擔心孔劉安危）；OK，原來需要被護送、感覺很不安全的徐福，才是一具真正兇猛的人形兵器，擁有強如《阿基拉》鐵雄的超能力，只是那幾場徐福企棟棟殺敵的戲，就連畫面處理也極似《阿基拉》，偏偏，沒那份震撼。

原來電影真正要拍的是孔劉與朴寶劍，一個垂死的人與一個suppose不死的複製人，怎樣由保護者與被保護物的單純關係，漸漸演變成逐漸明白對方的痛，帶有一點點bromance，方法，是透過連串有關生死和存在、卻又注定沒有model answer的哲學對答，而且是經由兩位把口，一五一十講出來，這些對答，構成電影最重要部份，但類近的反思對答，已經出現過在太多複製人題材的電影了，分別只是這一次交由孔劉和朴寶劍深情地去講。

最好看三場戲

於是真正獨特而又好看的只有三場戲：閔奇憲買衫給徐福、徐福食杯麵，以及徐福看海那一場，徐福由一個終日困在研究室對住研究人員的實驗人形，首次感受到真實世界的真實滋味，嘗到做人的快樂：快樂原來可以是把玩波鞋上的魔術貼、可以是連食四碗杯麵、也可以是用手觸碰沙與海水，而這些快樂，跟你本人是否享有永生完全無關。

快樂並不複雜。如果你很喜歡孔劉或/和朴寶劍，相信你會看得很快樂；你個人的快樂，絕對大於電影本身的質素。