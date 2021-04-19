荷李活電影界盛事第93屆奧斯卡頒獎禮，將於香港時間下星期一舉行。今年值得注意的是曾國祥執導，周冬雨、易烊千璽主演的《少年的你》，將代表香港出戰奧斯卡最佳國際電影獎。但隨着反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》及曾批評中國充斥謊言的導演趙婷執導《浪跡天地》亦入圍，有傳大陸中宣部已要求媒體低調報道奧斯卡，甚至考慮取消直播。

TVB早前宣佈取消直播奧斯卡，為香港52年來首次停播奧斯卡頒獎禮。在面對大陸壓力下，有人擔心曾國祥會否出席頒獎禮，避免得罪大陸。但據知他跟拍擋、《打擂台》導演鄭思傑，已於上周啟程前往美國，為頒獎禮作準備。

之前一直有估計曾國祥礙於大陸市場，有可能缺席下星期在美國洛杉磯舉行的奧斯卡頒獎禮。但入圍奧斯卡，是電影人莫大榮耀，特別是美國市場以外的影壇而言。據知，曾國祥上星期中已低調起行，用意是避免觸動大陸敏感神經，提早出發是要應對美國入境隔離措施。

有指曾國祥父親曾志偉亦贊成兒子此行，始終奧斯卡頒獎禮，有着無可抗拒的光環，志偉已準備在必要時「出手」動用人脈疏通大陸當局。曾國祥太太王敏奕因有工作在身，加上不想太過張揚，而錯過此趟盛事。她連日在IG更新Story，分享工作照。而《蘋果》就此事以短訊詢問曾國祥及王敏奕，但他們都未作回覆。

大陸張藝謀導演《大紅燈籠高高掛》及陳凱歌執導《霸王別姬》，先後在第64屆及66屆代表香港入圍奧斯卡最佳外語片（最佳國際電影前身）5強，王家衛的《一代宗師》在最後一輪被淘汰。雖然《少》片被網民質疑其「香港元素」，但事實是今次首趟有香港導演影片，入圍最佳國際電影獎。同場角逐的其餘4部片，分別為丹麥《Another Round》、羅馬尼亞《Collective》、突尼西亞《The Man Who Sold His Skin》及波斯尼亞和黑塞哥維那《Quo Vadis, Aida?》。

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