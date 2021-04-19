泳兒憑《溝渠暢泳》奪得其中一個《Chill Club年度十大歌曲》獎，亦是公司唯一得獎及出席的歌手，她形容自己是誠意代表，加上代表完還有得獎，是倍添開心，她希望獎項能夠給予公司信心，讓她繼續做暗黑系列的歌曲，問到是否公司要她來當試金石，試一試ViuTV的誠意？她笑說：「我又唔會咁諗，（自己公司歌手）可能冇期，呢個好難答，我諗唔會攞我嚟試嘅，咁今日我係做代表，希望下次可以同一班兄弟姊妹一齊嚟開心。」

獲獎一刻爆喊，泳兒承認今次是ViuTV首次頒獎禮，加上歌曲獎只得10個，她自問得獎有一定困難，尤其獎項是觀眾投票而出，她就更沒有太大信心，她說：「有時我都會偷偷哋上去討論區，睇吓大家對我啲歌意見，有時見到有人留言話我要將佢隻歌投入10大，嗰啲留言對我嚟講係好開心。」久久未出席過有現場觀眾頒獎禮，她直言氣氛好好，因為好耐沒有感受過觀眾熱鬧氣氛。

奪得「年度女歌手」金獎的林二汶表示電視媒體能滲透更多不同種類的音樂是好事，她說：「第一次已經有咁多元素，一路做落去要一路成長，我會好堅持同大家一齊成長。」過去幾年一直為ViuTV效力工作，問到會否覺得今次得獎是「獎勵」？她說：「佢哋畀我最多唔係獎項，我多謝佢哋咁多年嚟呈現咗我咁多面貌，但我覺得最多嘅係佢畀我更多機會，例如我做導師，可能大家唔知道原來我識得做。」

二汶望執導音樂劇

二汶笑言不介意未來日子有更多機會，她亦希望有機會做監製或者是做導演拍攝音樂電視劇，她說：「既然Chill Club第一屆已經擺咗咁多唔同款嘅嘢，咁如果變電影劇會點？《造星》係真人騷，但電視劇係未有，呢一樣嘢係咪可以做呢？尤其電視（ViuTV）只係得5年，我覺得5年係好短嘅時間，如果一開始大家咁有心機，繼續落去會好好玩。」

今次ViuTV頒獎禮是一個好開始，她希望將來會有更多歌手參與其中，問到會否上TVB《勁歌》？她笑說：「我唔知呀，我會唔會上《勁歌》，我要問吓先呀！」若果TVB邀請她上《勁歌》是否會出席，二汶即說：「我會呀，無任歡迎。因為有機會畀人哋更加認識到我相信嘅嘢，Why not？」不過今年接近過了一半時間，也只得1首歌的二汶表示就算要上節目都要先做新歌，她說：「嚟緊計劃同其他歌手有音樂合作，但係自己起碼做到2隻，如果唔係，邊個請我都唔好意思去啦！」

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