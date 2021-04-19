韓國女團(G)I-DLE的23歲成員穗珍2月時被爆霸凌同學，事後她承認曾用粗口罵人，但就強調沒有使用過暴力，當中童星出身的徐信愛疑似在網上暗示讀書時曾遭穗珍欺凌，徐信愛上月更開腔指稱讀書的兩年間，一直遭穗珍人身攻擊，引起網民熱議。

穗珍爆出是非後，其所屬的CUBE事務所宣佈她將中斷活動，(G)I-DLE暫時會以5人之姿繼續活動，而今日就有報道指，(G)I-DLE將重新錄製歌曲，以5人體制於月尾推出新歌《Last Dance》。

MV刪減畫面

據相關人士透露：「《Last Dance》早於2月已完成錄音，以及MV、專輯相等所有拍攝，但由於穗珍爆出爭議，與CUBE事務所進行多方面的討論後，已重新修改及分配5名(G)I-DLE成員的歌詞，再次進行錄製，至於MV，將盡量刪走有穗珍的畫面。」

而徐信愛公開被欺凌一事後，相隔近一個月再更新IG，昨日上載了自己的新相，雖然她戴着口罩，但眼中透着笑意，獲fans大讚可愛。

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