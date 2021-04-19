由38歲日本男星永山瑛太夥拍34歲北川景子的全新日劇《離婚活動》，開播後被指熟口熟面，劇中女主角是個時裝書編輯，在雪山遇險獲航空自衛隊員救回一命，繼而發展出感情並決定閃婚，網民指部份場面及橋段充滿韓劇《愛的迫降》的影子，劇組還起用53歲著名聲優三石琴乃飾演北川景子的母親，三石曾聲演動畫《美少女戰士》的月野兔，而北川曾演真人版劇集《美少女戰士》的火野麗，兩人扮成母女自然引起熱話，一度登上Twitter的熱門排行榜首位。

雖然《離婚活動》引起網民討論，又請來樂壇唱作天王米津玄師包辦主題曲《Pale Blue》，可惜該劇首播收視只得9.7%，成績不算理想。已婚的瑛太近年形象麻麻，爛滾傳聞更是不絕於耳，去年他被爆背妻媾女，夜蒲完到一名女子的香閨密會，上月他卻突然離開合作20年的事務所，懷疑是與負面形象有關。

瑛太與女星木村Kaela結婚11年，育有一對仔女，他婚前亦緋聞多多，2009年就爆出搭上奀星山崎真實，還被拍得拖手夜遊，但瑛太與山崎真實傳出緋聞不到一個月，立即換畫跟木村Kaela交往。在《離婚活動》首播後第二日，35歲的山崎真實舉行為期九天的個人寫真展「Narcissus」，最近她剪了清爽短髮，為今次展覽更大膽上陣，既飛釘又全裸，大晒熟女的線條美。

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