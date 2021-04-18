ViuTV早前播出的偽真人騷劇集《YOLO的練習曲》，找來20位高顏值女神演出。YOLO代表You Only Live Once，人生只活一次，當中「港版周子瑜」吳家忻（Jeannie）和陳苡臻（Jessica）不約而同認為要趁青春入娛圈博一鋪。家忻入行一年已接拍多個廣告，早前更曾任陳卓賢的MV女主角，但卻被經理人花姐禁埋身取男方電話，Jessica曾讀經濟儲錢有一手，但她強調：「純粹鍾意見到錢多咗嗰種感覺。」

撰文：嵐山

攝影：陳俊強

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【吳家忻拍MV被禁埋Ian身】

從小喜歡演戲，表情多多的吳家忻日前受訪時說：「細個好鍾意沖涼時發神經，扮鬼扮馬演宮廷劇，扮劉三好（《宮心計》中佘詩曼角色）做主角，扮俾人迫害。」她隨即聲線高八度嗌了一聲「吖」，入了戲。可惜家忻卻因家人反對而放棄報考演藝學院，反而機緣巧合下，去年中獲邀拍攝首個廣告，不足一年已先後接拍牙刷、洗頭水、銀行、地產、傢俬連鎖店等接近十個廣告，問到有否賺到七位數，她說：「梗係冇啦，我都抵請㗎。」

自認鼻大個樣OK

除被指似周子瑜之外，還有黃依汶、周嘉玲等，但家忻最希望似韓團BLACK PINK的Jeannie：「我五官分開睇唔係特別精緻，但合埋一齊都OK！我個鼻真係幾大㗎，但照鏡又覺得OK，都match到我個樣。」家忻曾在香港rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中有低胸性感演出，她笑說：「我會稱之為小性感，唔係性感，喺我世界係fashion嚟。我亦唔想太暴露，怕屋企人擔心。」

早前家忻為陳卓賢（Ian）的新歌《DWBF》任MV女主角，有否被「電親」？她搞笑說：「冇冇冇，哈哈，梗係有啦，佢咁靚仔。但我同任何男仔做嘢都保持距離，一來專業，二來人哋有女朋友都要避忌，我都分得開。」有否交換電話？她決絕說：「冇，花姐（經理人黃慧君）唔畀！」真實的感情狀況，她賣關子說：「都係咁啦，喺街見到我拖住嗰個就係嗰個。唔係怕fans妒忌，只係想將感情事低調啲。」

【陳苡臻曾為BabyJohn瘋狂】

陳苡臻畢業後做過兩年全職PR，去年辭職正式加入娛樂圈：「爸爸冇乜干涉我入行，但自己當初都有掙扎，同媽咪商量時，佢有少少覺得唔得，始終老一輩認為演藝人係局限於電視同電影，你話加入YouTube channel，就會問你『得唔得㗎？係咪玩㗎咋？』去到𠵱家多咗人識，媽咪先放心啲，冇再理我喇。」但當初的工作，月入近兩萬元，相對現在收入較不穩定，Jessica笑言自己是慳妹，有積蓄不太擔心，她笑說：「本身讀finance識理財，平時除咗食同交通，得閒先買衫，自己唔太注重物質，儲錢亦有一手。我唔係為買樓，純粹鍾意見到錢多咗嗰種感覺。」

同男友拍拖六年

如此知慳識儉，難怪被網民封做「理想型女友」，可惜Jessica早已封盤，透露已有穩定男朋友。雖然沒有透露男友身份，但Jessica早在2015年曾在社交平台上載與男友的合照，留言：「呢個係我男性朋友，簡稱男朋友。」至今仍是同一個，夠晒專一長情。Jessica在中學時期是讀女校，她還分享了一件趣事，「以前好少見異性，記得有次BabyJohn（蔡瀚億）嚟drama workshop做導師，全校為之瘋狂，佢離開時，成班女仔衝晒去走廊同佢揮手，之前喺《狂舞派3》首映再見返佢，回憶湧現。」不過，她的「理想型老公」就另有其人：「我好鍾意劉青雲，佢太好、又好專一，有種平淡嘅幸福，佢所追求嘅係細水長流嘅愛情，我都一樣。」