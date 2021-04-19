韓片《我班Friend好搞嘢》的44歲女星咸素元近日成為新聞人物，先是爆出她和年輕18歲的大陸網紅老公陳華婚姻亮紅燈的消息，之後又有網民質疑她多次造假，包括在節目《妻子的味道》上公開的位於大陸的婆家，原來是出租的Airbnb別墅、其大陸富豪前男友張偉以及陳華的富二代身份等，最終咸素元就在節目上造假一事道歉，卻影響《妻子的味道》停播。

韓媒公開對話截圖

不過咸素元今日再爆出爭議，被指曾在與fans的聊天群組中留言，要求fans去抗議或致電投訴，試圖操控輿論。韓媒《Dispatch》公開的對話截圖可見，咸素元在群組內表示記者對她作出負面報道，叫fans發電郵抗議：「請給A記者發電郵，謝謝！」、「B記者醜化我，將我寫成很壞的人！」、「聽說C記者因為我，影片的點擊率上升而賺了錢！」等。

被斥不反省扮委屈

其他截圖又見，咸素元在聊天群組呻委屈，指遭電視購物平台要求退出節目，希望fans致電該節目代她出頭；而有fans在青瓦台國民請願版發起「停止針對某藝人」的請願活動時，咸素元卻裝作不知道，質疑她暗中操控fans。報道又指，公開咸素元對話內容的fans因不滿她沒有反省，還利用fans試圖操控輿論，因而爆料希望咸素元能真誠道歉。

擬起訴網民

對於再爆爭議，咸素元受訪時否認利用fans操控輿論：「我的確在群組內，但從未要求fans去做些甚麼，應該是因群組的管理人員（的發言）。」咸素元亦就fans在青瓦台國民請願版發文一事在IG發文反駁，稱是一名狂迷作出的虛假爆料，而該名狂迷甚至曾恐嚇她，希望媒體確認爆料的真偽才作出報道，並指不會再吞聲忍氣，決定起訴留下惡性留言的網民。

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