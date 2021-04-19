有人說在職場上態度決定一個人的高度，咁究竟「高度」係講緊「有嗰句講嗰句」嘅193高，定係「前輩唔得罪得」嘅曾志偉地位高！？有時確實好難拿捏，原因係每人對道德及禮貌，心中嗰把尺都唔同，而今次被量度嘅對象就係性格低調內斂嘅唱作歌手林家謙！

ViuTV首屆樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》昨晚圓滿結束，有人讚ViuTV冇偏心「親生仔」MIRROR攞晒獎，反而唱作人林家謙力壓MIRROR奪得6個獎成為大贏家，包括兩個大獎男金及年度歌《一人之境》。這種公平現象再次讓年輕網民嘗試愛上香港樂壇。

網民斥上TVB笑到四萬

噚晚林家謙首次上台領獎沒頒獎嘉賓，就講咗一句「個獎自己拎㗎，咁隨便嘅。」之後又有人影到林家謙用手指捽一捽個獎座，第4次上台嗰陣，林家謙已木無表情，直接表明冇乜嘢講；事後林家謙接受訪問，大嘆好緊張、有壓力，非常不習慣「老是常出現」，換來不少網民狙擊，對他發言及表現評價好壞參半，把林家謙推到風口浪尖，狠批林家謙性格「囂張」。

有網民稱林家謙喺台上黑口黑面並唔尊重大會，講得獎感言又寸嘴、一臉嫌棄，好似被迫做幕前咁，又指佢未紅先驕，更摷出林家謙早前喺TVB勁歌頒獎禮嘅影片，批評佢在大台拎獎笑到四萬咁口，反而在Chill Club成為大贏家卻禮貌欠奉，認為林家謙台風木獨、唔識對住鏡頭講嘢嘅表現，作為歌手理應去改善。

被指寸嘴唔尊重場合

網民一整晚在熱鬧討論，以林家謙嘅「言行」係咪適合專注做幕後比較舒服自然，不少網民紛紛留言「林家謙改壞名都唔X謙」、「唔理你想唔想做幕前，真唔真性情，你有冇考慮過觀眾，或者投你隻歌嘅人」、「睇到就勁肉酸、勁尷尬，你話佢內向，我就未見過內向嘅人咁X寸囉！最外向嘅陳奕迅都唔會咁啦」、「而家係X攞獎態度差、冇禮貌唔識尊重個場」、「唔係X佢唔夠料拎獎喎，係講緊佢拎獎嗰時嘅態度」、「而家就係話支持佢嘅人搞到佢好大壓力」等。

更有網民摷出林家謙一段受訪舊片，當時問佢想做幕前定幕後，林家謙回答做「幕前」，該網民質問謙粉：「出嚟講兩句啦！你哋個不問世事嘅『清泉偶像』選擇幕前喎，咩唔想做幕前呀，佢係咪被迫呀？」

謙迷為偶像抱不平

謙迷努力在網上護航，認為林家謙不應該隨波逐流去討好觀眾，有「謙迷」指他做開幕後，拎獎係做番自己本性，顯露內斂嘅一面，「睇過佢啲訪問都知佢唔係幾識包裝自己，有時講嘢真係有啲寸。」

亦有網民稱：「佢喺CCTVB嗰個奬係『唱作』歌手奬，ViuTV嗰個係『整體』嘅男歌手奬，佢係有自知之明先覺得拎『整體』奬有啲唔好意思，你哋覺唔覺得佢嘅反應其實唔係寸，係不知所措，如果寸，唔重視個奬，使乜講咁X多感受。」另有「謙迷」批評網民根本雙重標準，指以前許多歌手都唔太識講嘢，王菲在台上開演唱會只講多謝，「冇同過觀眾social 」！歌手Serrini也幫口在facebook留言：「愛護家Him，你我有責。」附上一個雙手合十的emoji。

林家謙今早仍被網民狙擊未為「失態致歉」，當網民見林家謙在IG轉貼與張敬軒的對話，即留言「好似自己好委屈咁，無論動機係咩畀人覺得感覺唔好，係咪要道歉呀！連向Viu道歉都冇，真心失望」，由於網民言論過激，令不少謙迷心痛偶像，有感「樂壇已死」係因「批鬥」累事，「年年邊個拎獎都畀人X」。

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