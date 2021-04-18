台灣男星柯震東近日被爆熱烈追求庾澄慶（哈林）外甥女愷愷，經常刻意到健身中心製造相遇機會，借健身為名媾女，事後經理人澄清他們是認識10年的朋友。未幾，柯震東日前又有新女登場，被台灣蘋果新聞網拍到跟29歲的前天氣女郎趙靜儀（妞妞）行街及打邊爐，兩人態度親暱。

頻頻回頭照顧

當晚大約7時，柯震東一身黑色潮服黑口罩，戴上鴨嘴帽，頸上掛着電子煙邊行邊吸，與妞妞在街上遊走，二人警覺性極高，眼神不時橫掃四周。當他們與一名男子會合後，妞妞和柯震東默契地分開行，兩人全程避忌前後腳，柯震東亦不失風度，頻頻回頭望着妞妞，一行三人去到火鍋店。等候入座期間，柯震東與妞妞在門口有講有笑，兩人感覺並不陌生，行徑亦頗為親暱。隨後，柯震東一行人走上食店二樓包廂用餐，從窗外隱約可見柯震東脫下口罩，不時在包廂走動拿醬料，笑容滿面，約會心情看來不錯。

對於和妞妞約會，柯震東經理人回應：「只是朋友聚餐。」之後又補充說二人身邊還有其他朋友同行：「不要把他身邊的女性友人都寫成好像女朋友。」妞妞早年以天氣預報節目《weather girl》出道，一年後被公司安排組成女子組合「Weather Girls」到日本發展，至2017年解散。她曾和台灣藝人黃鴻升（小鬼）及前棒棒堂成員謝富丞傳緋聞。

解凍無礙媾女

與台灣女藝人李毓芬分手三年來，一直聲稱單身的柯震東，身邊不乏女伴陪玩陪食，非常享受自由感覺，但他幾年來從沒承認過女朋友身份。工作上，自從2014年與房祖名在內地涉嫌吸毒後，柯震東一度完全停工，直至近年才「解凍」。他與林依晨合作的電影《打噴嚏》去年在港、台上映後，他和王淨的新片《月老》也將於今年7月在台上映，而最近他與徐若瑄首次合作新片《買一送一》。雖然工作逐漸增多，但仍無礙他與女友人們的遊玩心情。