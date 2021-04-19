去年1月離開無綫的「老戲骨」劉江，有傳他將於下月回巢，為大台的新節目《好聲好戲》擔任導師。不過今日《蘋果》向劉江求證，問他是否擔任節目的配音導師？他說︰「唔係，係做嘉賓評判啫！」

自今年2月曾志偉重返大台擔任要職後，便大搞綜藝節目，更將不少離巢的藝人召喚返來，好像方力申、張繼聰、余安安、阮兆祥、羅敏莊、郭偉亮等，今次再找來網民和觀眾愛戴的劉江，相信想挽回觀眾的信心。

今年74歲的劉江，在大台工作了37年，是公認「好戲之人」，不少後輩跟他合作都向他請教，故有「劉老師」之稱。去年他憑劇集《金宵大廈》角逐最佳男配角，可惜失落該獎，與此同時他在頒獎禮當晚，宣佈離開大台。事後有指大台不尊重老一輩的演員，減人工兼減騷，令不少好戲之人都相繼離開。有指劉江由高峯期的6萬元減至7,500元，故他最後選擇不續約，而之後開拍的劇集《金宵大廈2》都沒有邀請他演出。劉江離開大台後，一度簽約大陸公司為經理人，去年更客串ViuTV劇集《暖男爸爸》，其霸氣演出令不少觀眾留下深刻印象。

近月大台人事變動，連節目都進行大改革，即將推出的《好聲好戲》，是配音比併的真人騷節目，除了一班配音員會登場外，節目中請來李家鼎、汪明荃擔任評判，而導師方面就有著名配音員龍天生和黃鳳英。

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