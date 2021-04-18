唱作人林家謙在ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》成為個人大贏家，包括兩個大獎男金及《一人之境》年度歌，他在台上希望香港樂壇變得更好：「多謝香港人，相信我哋呢班後生仔，會變成香港第一。」

林家謙在台上又說希望樂迷可以專注自己音樂作品，頒獎禮後他接受訪問，大嘆頒獎禮令他好緊張、有壓力，非常不習慣「老是常出現」，他說：「真係好怕自己成日出現，自己都偏向低調同內向。」又透露因為頒獎禮壓力大，導致爆瘡同肚屙。林家謙指壓力來源來自大眾評價：「好多人討論你值唔值得拎，或者講嘢講得好唔好，有好多唔同解讀，我好怕呢啲。」

這次成為大贏家，林家謙說未預期過拿下男金：「唔知有分金銀銅，如果係得一個獎，覺得未必係我，會諗係唱作大機會啲。」他形容自己與男歌手獎還有好大距離：「男歌手獎係唱歌上幾大嘅認可，我一路都幾否定自己唱歌嘅能力，但都尊重每一位投票嘅樂迷投票，多謝。」但得到肯定反而令他害怕：「如果真係有太多討論，我真係會縮，會想返去做幕後。初入行時冇諗過做幕前，只係想唱返自己嘅歌，畀啲機會自己試下，唔係話有做歌手咁大目標。」現時最想回家沖涼瞓覺休息。

他又指台上木無表情，與肚屙無關：「我唱歌都木獨，其實依家我笑緊，但有口罩、我又唔識單憑眼笑。」並除口罩展示自己笑容。

今次得到樂迷支持，但他說未有膽量開騷：「我想回饋做返多啲幕後工作，開騷對我嚟講能力上未夠應付一個騷，好多關口要過，而且我都未夠歌，未必係今年或者明年嘅事。」

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