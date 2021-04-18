現實中有沒有複製人？我們不會知道，但複製人電影，已經拍過太多，我們亦睇過太多，箇中反思亦差不多，像複製。

撰文：月巴氏

《Multiplicity》取代原型 1996年

Doug忙到分身乏術，偶然間認識了一個科學家，聽從建議，複製自己，讓不同的自己處理不同生活層面，卻預料不到每一個複製品都變得獨立自主，隨時取代原來的自己……短篇故事改編，米高基頓（Michael Keaton）主演，有不錯的構思，但票房麻麻。

《第六發現》（The 6th Day）立例禁止 2000年

在未來，有一條「Sixth Day」法例（名字呼應上帝在第六日創造人類），嚴禁人類複製人類。Adam有天返到屋企，發現有另一個自己過着他的生活，取代了他的身份，阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）從政前，拓闊動作英雄形象的其中一齣試作。

《謊島叛變》（The Island）反烏托邦 2005年

現在已等同濫用爆炸的米高比爾（Michael Bay），一齣反烏托邦式科幻電影，一班複製人發現自己的存在，不過是為了讓某群有財有勢人士得以延年益壽。故事構思在今日看絕對不算新，但伊雲麥奎格（Ewan McGregor 右）和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson 左），回味亦覺精采。

《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）自相殘殺 2019年

裏裏外外都是一場複製：電影裏，韋史密夫（Will Smith）被一個年輕版自己追殺，電影外，也用了先進電腦技術複製一個後生版韋史密夫，再讓韋史密夫一人分飾後生版和中年版，自己打自己。咁仲未夠，再結合高幀率拍攝，可惜故事極薄弱，是李安一次純粹技術探討。