現年31歲的韓國男星姜河那一向形象健康，前年更憑人氣劇《山茶花開時》再攀事業高峯，但日前YouTuber資深記者金龍浩（音譯）就預告揭發張子妍自殺案的內幕，暗示姜河那就自稱案件唯一目擊證人的尹智吾，對張子妍自殺事件做偽證有關連，受到外界關注。

勸帶眼識人

不過金龍浩昨日的爆料影片上，未有提到姜河那跟尹智吾有關係，反而鬧爆姜河那目前所屬的TH Company的老闆金泰浩（音譯）的為人，叫姜河那要認清身邊人、好好帶眼識人。據金龍浩透露，金泰浩是張子妍的其中一名經理人，當年在張子妍案件受查期間屢次講大話，偽造證供。

金龍浩又表示金泰浩之後成為姜河那的經理人，兩人合作多年，姜河那前年離開舊東家SEM Company，與金泰浩共同開設TH Company，一度被外界讚有義氣，但金龍浩則暗示是金泰浩耍手段帶走姜河那，直斥金泰浩人品問題。

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