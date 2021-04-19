近日推出新專輯的何雁詩，今日到新城電台宣傳，遲到的她十分狼狽，她急忙解釋說：「出門口時好亂，漏咗帶簽名碟去電台，要返轉頭拎，叫阿Fred（老公鄭俊弘）拎畀我，加上自己揸車又迷路。」並笑稱之前大壓力仍未回魂。

何雁詩最近頻為新碟宣傳，上周六在街頭舉行busking，獲好友陳瀅、蔡思貝撐場，她說：「上次喺九龍唱，之後希望過香港，不過驚嘈到啲居民。平時出碟可以做店長宣傳，但疫情下冇呢個機會，都想做啲嘢唔危害別人，又可以達到宣傳效果。」可以拉一班好姊妹幫手宣傳？何雁詩竟笑指冇咁多人情牌，要留下次出歌用。

何雁詩又透露自己很緊張銷量，當她知道成績暫時比想像中好，感到心滿意足。而且身邊好友紛紛支持，出錢出力買碟，暫時最高紀錄一人買10隻，何雁詩開出盤口，若打破紀錄者可以送上唱片海報。當被取笑指她出手低時，她說：「女仔可以考慮送吻，男仔只可握手，得我老公可以送吻，佢上次嚟我都係同佢握手，恭喜佢買到我隻碟。」

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