ViuTV開台5年，昨晚於九龍灣舉行首屆《Chill Club 推介榜年度推介》頒獎禮，香港樂壇相隔2年再有現場觀眾入場支持頒獎禮，不論場內氣氛，或電視觀眾，甚至網上討論區反應都非常熱烈，不少人在網上分享頒獎禮的截圖畫面，當中包括獨立傳媒人陳雲海（雲海），他在網上個人專頁大讚ViuTV頒獎禮好看，但當有份候選《Chill Club年度組合》的C AllStar、MIRROR、Dear Jane與艾粒表演後，他便指只可惜突然出現成粒「老鼠屎」破壞件事，而他所指的老鼠屎，便是積怨多年的商台高層唐劍康（當奴）。

雲海在專頁分享多張拍攝電視直播ViuTV頒獎禮的畫面，寫上觀看心聲：「睇ViuTV嘅音樂頒獎典禮，舒服好多，唔使再見到陳奕迅、唔使再見到容祖兒、唔使再見到莫文蔚！大部份嘅歌手我都好鍾意，只係可惜突然間出現當奴，成粒老鼠屎破壞晒！好唔明白點解會搵艾粒上嚟，呢一幕有少少離地！#love林家謙」，雲海不只在facebook帖文，更在IG分享當奴演出的電視畫面，再寫上「我想死......！」

雲海與當奴結怨早於2013年6月，當時雲海於商台主持節目《摩星嶺4號》，有日發現當中有段講六四事件內容被刪剪悼，事後雲海感到被當時好友兼商台高層的林若寧及當奴出賣，憤而辭職。翌年4月，雲海在網上節目中重提舊事，並力數2人：「我當人係朋友，人哋當我係...死狗。事件發生後，首先打電話畀當奴！當時佢以高八度聲調話『你呀，你成日都離題，離題……應該俾人剪。』」雲海表示打電話給林若寧時，對方指當奴稱其節目「無厘揦肺」。事件引發網民討論，當奴亦曾以長文回應網民指控，否認商台節目不准談及六四內容，自問對朋友很好，從沒後悔，要後悔只是高估自己在朋友心中的位罝。

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