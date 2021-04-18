互聯網發達，越來越多靚女成功瞬間爆紅，ViuTV早前播出的偽真人騷《YOLO的練習曲》便找來20位深受網民愛戴的高顏值人氣女神演出。日前《蘋果》找來曾演出《試當真》Channel短片《唔通佢有男朋友》而爆紅、被網民封為「港版周子瑜」的吳家忻（Jeannie）；以及另一位「試當真」演員，憑住一對精靈大眼和甜美笑容，獲讚是「理想女友型」的陳苡臻（Jessica）一齊接受訪問。二人即場跳唱劇集主題曲《選擇困難》，雖然舞步不齊兼甩拍子，但喜感十足，對網民批評MV表演未達標，Jessica說：「係有進步空間，但3日練習時間嚟講，算係滿意交到貨啦！」

吳家忻今年22歲，是香港城市大學主修媒體與傳播系的Year 4學生，從小喜歡演戲，外表斯斯文文，但表情多多，「細個好鍾意沖涼時發神經，扮鬼扮馬演宮廷劇，扮劉三好（《宮心計》中佘詩曼角色）做主角，扮畀人迫害，吖（高八度）。」家忻自得其樂，但卻因家人反對而放棄報考演藝學院，在機緣巧合下，去年中獲邀拍攝第一個廣告，不足1年已成為廣告小天后，接拍牙刷、洗頭水、銀行、地產、傢俬連鎖店等大大小小接近10個廣告，她數數手指說：「數唔到……又唔係話多到數唔到，我諗十隻手指數得晒嘅。我諗佢哋想見一啲新臉孔，同埋我做嘢表演OK，加加埋埋賺7位數？梗係冇啦，我都抵（請）㗎，哈哈。」

五官標緻夠上鏡，家忻經常被指似「邊個邊個」，周子瑜之外，還有黃伊汶、周嘉玲等，但她最希望似韓團BLACKPINK的Jennie，「似邊個都開心，但更希望大家睇到我嘅另一面同作品多啲。」家忻不介意被指鼻子生得大，也不介意做醜怪表情，自覺不是靚女，「我五官分開睇唔係特別精緻，但合埋一齊都OK！我個鼻都真係幾大㗎，但照鏡又覺得OK，都match到我個樣。」她更自爆考大學時因壓力爆煲，體重直線上升，「我細個都係肥妹，幾年前考試壓力大，勁鍾意食嘢，加上冇時間做運動，塊面脹到冇輪廓，我唔高都有60kg（約132磅）。後來試斷食，又用唔同方法減肥，好彩半年後瘦得返，而家回落至103磅左右，雖然唔係好瘦，但都夠。」家忻曾在香港Rapper「Tyson Yoshi」的MV《Something》中有低胸性感演出，她笑說：「我會稱之為小性感，唔係性感，喺我世界係fashion嚟。我亦唔想太曝露，怕屋企人擔心。」

早前家忻為陳卓賢（Ian）的新歌《DWBF》擔任MV女主角，問到有沒有被「電親」，她搞笑地說：「冇冇冇，哈哈，梗係有啦，佢咁靚仔。但我同任何男仔做嘢都保持距離，一來專業，二來人哋有女朋友都要避忌，我都分得開。」有沒有交換電話？她決絕說：「冇，花姐唔畀！」真實的感情狀況，她賣關子說：「都係咁啦，喺街見到我拖住嗰個就係嗰個。唔係怕fans妒忌，只係想將感情事低調啲。」

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