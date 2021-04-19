昨晚ViuTV舉行首屆樂壇頒獎禮掀起全城熱話，網民勁讚用心製作兼有創意，最重要是尊重歌手尊重音樂，相反，TVB變陣播2小時加長版《開心大綜藝》對撼，又係玩扮嘢悶場連連，連68歲盧宛茵都出動扮A貨衛蘭，慘不忍睹。

身在台灣的杜汶澤在社交網撰文批評：「今時今日看到香港一堆演藝界老人，以前那些所謂同業友好，滿腦子八九十年代思維，公關、創作猶如環保組織，不停循環再造，很尷尬。只能說句：『繼續牙X擦擦夜晚飲醉酒攬頭攬頸稱兄道弟然後瞓醒覺諗吓食乜啦！』慶幸自己被退出這個小圈子，才有機會腳踏實地走入群眾放眼世界！」雖然阿澤沒有指名道姓，但腦裏自然湧出曾志偉一次又一次醉倒被抬走的畫面。

阿澤更借用廣東話「衰到貼地」，因應時移勢易以「衰在離地」來形容他們，老是無罪，廢老才令人討厭，「人老是大自然定律，何罪之有？思想老了卻是因為不思進取。不退休是有生命力的表現，但不退休而不長進者，廢老是也。這樣的話比起屯門公園阿伯就更可憐。」

繼而阿澤突破盲腸指出重點，「多人罵不代表多人收看，離棄你們亦未必與政治有關，純粹不好看才是重點。人家只在意你們如何失敗，你們也不需要因為想多了而沾沾自喜。大家更不應罵他們：『返大陸啦！』要是這些人在中國能混下去，你們還有機會在香港見到他們嗎？」最後，阿澤指自己作為CEO，其實不應該說這些，「而是應該稱讚你們做得好，好讓你們為自己走向滅亡而加油！」十分抵死。

阿澤的帖文短短4小時，已獲1.4萬讚好，有網民留言：「電視界夠鐘改朝換代，EYT式扮鬼扮馬壽終正寢。」阿澤回覆：「如果EYT 真的不死，就不會死了吧！」其後網民紛紛留言：「杜生，你後生仔，唔明佢哋諗乜㗎喇，由佢哋啦。」、「其實唔識真係唔緊要，但唔識仲喺度扮勁先至最可笑」、「問題係扮，但係又冇笑點，扮姜B都話因為佢hit，但係扮衛蘭想點？因為佢肥咗十磅吖？唔怪之得成個觀眾席都係老人家 + 小學生」

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