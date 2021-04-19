90年代經典科幻美劇《X檔案》（The X-Files）於2002年5月播出第九季後，曾分別於2016年及2018年兩度添食，當中兩位主角「莫探員」大衞杜楚尼（David Duchovny）和「郭探員」姬莉安德遜（Gillian Anderson）相隔多年後再重聚，兩人還孖着玩自拍，再次喚起「X迷」的集體回憶。

現年52歲的姬莉安德遜昨日在IG貼上與60歲大衞杜楚尼的自拍照，抱着愛犬Stella的姬莉安還留言：「Stella今日結識了一位新朋友。」Fans看到兩人再次重聚都感到相當興奮，有人留言要求他們直接結婚，又指兩人是兒童時代的英雄。除了劇集外，兩人亦於1998年和2008年拍過《X檔案》的外傳電影，合作無間。不過，大衞最近接受網台訪問時卻自爆差點放棄參演《X檔案》，又指自己對陰謀論沒有興趣。

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