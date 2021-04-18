ViuTV昨晚舉辦《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，是該台五年來首次頒發樂壇成績表，更迫令無綫變陣迎戰。人氣爆燈兼是ViuTV力捧出來的男團MIRROR，整晚組合及成員個人獎項，總共奪得八個獎，林家謙則以一人之力，硬撼MIRROR的12子，個人獨攬六個獎項，他除得年度之歌，更打低姜濤奪得年度男歌手金獎，姜濤只得銀獎。

電視大戰近日展開，ViuTV昨晚在九龍灣首度舉行音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，除了幕後獎項外，全部獎項皆以樂迷一人一票投票選出，年度之歌更是昨晚9時至10時於十首年度十大歌曲中，由觀眾上網投票選出。無綫副總理曾志偉日前指ViuTV只有四點收視及只能跟J2台相比，但眼見對方來勢洶洶，結果迫使無綫臨時決定將同時段的《開心大綜藝》加長至兩小時迎戰。

一人拎六獎成大贏家

頒獎禮結果林家謙以一人之力硬撼MIRROR的12成員，個人獨得六個獎項包括撼贏姜濤及陳卓賢（Ian）奪得年度男歌手金獎，他的《一人之境》更奪得年度之歌，他在年度唱作人獎中，總投票80,027人數中得31,457票，大熱勝出。林家謙得獎時多謝林夕外，又表示希望外界只需專注在他的歌曲，不用在意其他事業。當他再得到年度之歌時則謂：「我最開心係可以幫似自己個性嘅人講出心裏感受。」

昨晚以MIRROR及ERROR有最多歌迷舉牌打氣，盧瀚霆（Anson Lo）的一眾「神徒」更整隊穿起粉紅色隊衫現身，MIRROR開場唱《IGNITED》時，台上更有煙火效果，氣氛儼如看MIRROR演唱會。而MIRROR昨晚合共奪八獎，組合名義奪兩個獎，包括年度十大歌曲，及以29,778票奪得年度組合金獎，成員個人獎項則共得六個，包括姜濤、柳應廷（Jer）及Ian和江𤒹生（Anson Kong）各奪得一首歌曲獎，MIRROR奪一首歌曲獎，十首歌中MIRROR及成員更佔四首。

Jer撼低兩位好兄弟AK及AL贏得年度新人獎，此獎合共有76,743人投票，Jer得到32,492幾乎一半的票數勝出，AK不再像於商台頒獎禮時黑面，今次與AL一起上前擁抱Jer祝賀。姜濤得男歌手銀獎時謂：「今次唔O嘴，我最多謝fans『姜糖』，出道到𠵱家都冇離開，多謝所有香港人，將會成為亞洲第一。」他憑《愛情簽證申請》得年度十大歌曲時謂：「我知自己未做得夠好，希望大家繼續留意我哋，音樂冇分貴賤，香港樂壇加油。」贏得一片掌聲。Jer獲年度十大歌曲時，更說：「香港加油。」

林二汶獲女歌手金獎

至於年度女歌手獎，金、銀及銅分別為林二汶、梁嘉茵（Serrini）及李幸倪，二汶得獎時謂：「我喺呢個台由開台做到𠵱家，有唔同嘅崗位，令大家可以睇到我唔同嘅面貌，希望呢個主流媒體可以帶畀大家更多唔同嘅音樂。」

大會安排歌迷宣佈年度十大歌曲，沒有歌手獎只得一首歌曲獎的許廷鏗，發言時似寸無綫：「嚟到呢個台發覺好好玩，好鍾意，當中首先尊重音樂本質。」他亦未有多謝傳反目的前唱片公司華納。泳兒憑《溝渠暢泳》得獎時激動落淚謂：「呢個平台畀機會我唱歌，我會好珍惜。」此外，昨晚鄭中基及RubberBand分別得年度十大歌曲及年度組合銀獎，但他們卻未有出席。而ViuTV頒獎禮大方向無綫「開綠燈」，近日跟農夫主持無綫全新綜藝節目的艾粒，昨晚跟C AllStar、MIRROR及Dear Jane一同表演，而王君馨及莫文蔚主唱的無綫劇《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》亦有份入圍爭獎，但最終未有得獎。

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