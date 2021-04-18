五位一體的日本尊尼事務所組合嵐原本是國民男團，可是五子宣佈休團，目前各有發展，有成員更暫退幕前，而40歲的隊長大野智，現正處於休業狀態，有報道指他已開個人公司，密謀離巢後另起爐灶，不排除今後以個人姿態獨立發展。不過，近日有一名YouTuber在網上爆料，暗指大野智秘戀多年的單親媽媽A小姐搭上其前師弟、關8舊將36歲的錦戶亮，揭發大野智疑慘戴綠帽，得知他與A小姐已分手收場。

容貌曝光

大野智去年被爆與一名單親媽媽A小姐發展地下情長達六年，當時報道指大野智打算跟女友結婚，戀情亦成了嵐解體的導火線，日媒曾公開兩人的親密合照，還不乏大野智與A小姐及小孩的三人行照片，不過照片都打了格，而最近有消息指二人已分手收場。有關A小姐的是非近期亦相繼流出，一名與她相熟的YouTuber日前爆料，公開大野智與A小姐的沒打格甜蜜照片，使她的廬山真面目及身份全面曝光。A小姐本名叫真理惠，年約30歲，比大野智年輕10載，原來她早在前年1月已跟大野智分手，但她上月初又在網上開live談起大野智，引起嵐的fans很大迴響，直指有人想借大野智來博上位，更有嵐fans公開疑似是A小姐的殘爆吸煙截圖。

變襟兄弟

爆料一浪接一浪，A小姐近日一段唱K短片就鬧出軒然大波，片長大約20秒，片中她與前尊尼事務所男星錦戶亮一同唱K，用手機自拍時更一直黐住他。雖然K房內還有另一男性坐在較遠位置，但身為偶像的錦戶亮毫不介意被女方拍攝，又chok住望鏡頭。而這條短片同樣是由公開大野智與A小姐甜蜜合照的YouTuber公開，上載時還暗指A小姐搭上錦戶亮，懷疑她已經換畫，還傳出A小姐曾一腳踏兩船，令人揣測大野智是慘戴綠帽才與女方分手。而網民對於A小姐能連嗒兩男星，就大嘆她是尊尼男星殺手，手段高強。

另外，錦戶亮脫離尊尼事務所後，積極發展歌唱事業，還與同期走紅的組合KAT-TUN前成員、36歲的赤西仁拍住上，近日他未有回應緋聞，但其個人Ig追隨者就已經衝破100萬。