《複製人徐福》於本月15日在港上映，連續三日票房冠軍，而此片受捧除了因為孔劉和朴寶劍，複製人的道德爭議都是焦點。

1. 首部複製人題材

《複製人徐福》是韓國首部以複製人作題材的電影，由《初戀築跡101》的導演李勇周事隔八年再執導的新作。

2. 高成本考突圍

電影單是製作費已達160億韓圜，約一億港元，如果追加後期等總製作費，預算電影要累計觀影人次達400萬，才可封蝕本門。目前韓國方面疫情雖有所放緩，但要突圍並非易事，韓媒都很關注大片上映的情況。

3. OTT家中睇戲

以往韓片在香港上映基本上都要等待韓國開畫後，港迷才可以入場捧場，但今次《複製人徐福》安排在韓國、香港及台灣等地同步於本月15日開畫。韓國更是戲院以外，在OTT服務電視TVing上同時公開，讓影迷可在家中欣賞電影。

4. 孔劉粗魯之最

41歲的孔劉之前憑《鬼怪》和《屍殺列車》令事業創高峯，今年亦做到冇停手，除《複》片外也有拍電影《Wonderland》及劇集《寂靜的大海》。孔劉受訪時自揭角色是入行以來說話最粗魯的，更為了角色減肥。片中他有不少動作戲，笑言羨慕經常坐在輪椅上的朴寶劍。27歲的朴寶劍於去年入伍當兵，故電影宣傳只落在孔劉身上。

5. 徐福也有媽媽

《複》片的演員，有與孔劉合拍《鬼怪》的趙宇振，趙宇振飾演情報局要員。另人氣劇《雖然是精神病但沒關係》的張英南則飾演研究所所長，她是負責「徐福」專案的研究員及博士，也是創造人類第一個複製人的人員，徐福稱她為媽媽。

6. 探討道德爭議

有人認為「複製人」是違反上帝，在道德上是不能接受，不過有人認為複製人對於醫療等實驗有一大作用。孔劉受訪時亦指：「這是一部講述人類生存和死亡的作品，最近我經常想下一代生活的世界會如何？2050年韓國將會是怎樣的狀況？複製人在不久將來可能出現，雖然是結果論，所以選擇了以近未來為背景的作品，電影亦成為了起點。」