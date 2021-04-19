許廷鏗擔任《全民造星III》時被網民封為最佳評判，於昨晚ViuTV首個音樂頒獎禮上，憑《無力感》奪得「Chill Club年度十大歌曲」獎之一，事前被視為奪男歌手獎大熱門，最終他卻大熱倒灶，問到有否感到失望？他斷言：「黐線啦，我唔係（大熱）！坦白講，我開心見到好多唔同單位得到獎項，新舊歌手打成一片，我同陳柏宇、Jay Fung、小肥玩嗰Part Medley，初頭我都覺得頒獎禮應該莊重啲，但係好睇係要一齊去玩。今次（頒獎禮）冇咗一個年代間距，大家都期待樂壇唔好再青黃不接，今日就體現到呢件事。」

事前被指是男歌手獎大熱，問到會否有期望奪得男歌手獎？他說：「我係想唱歌多啲，今日都有呢個機會。」他指今次頒獎禮特別之處是在年中舉辦，他希望下年年中又繼續舉辦，其間他會去涉獵不同音樂，如果下年能夠再上台，就證明歌曲得到支持。他再強調沒有一絲失落感，反而是享受整個頒獎禮的過程。

傳推掉聲夢導師換獎

對於有傳他推掉聲夢導師邀請，到ViuTV頒獎禮換獎，許廷鏗聞言後哈哈大笑說：「邊有得咁換！」他重申在台上一番說話：「只要尊重音樂質素，需要我嘅地方都會出現，而唔係冇咗啲咩可能性，但係講換獎，呢個年頭邊有換獎呢啲嘢。」當追問到大台有否跟他洽談擔任聲夢導師，他說：「有傾過，好早期，當時我同舊公司仲有合約，不過中間有啲轉折時間，但遲啲可能會做唔出奇。」問到會否擔心大台誤會他？許廷鏗笑言：「邊有咁多誤會。」

今次他是以「自由身」身份出席ViuTV頒獎禮，當有傳他會重返星夢？他無奈地問：「又邊到傳出嚟！咁惟有繼續傳啦……本身係冇斷過接觸，我同過去每一間唱片公司都係友好關係。」他承認有跟星夢傾談過，但自己並沒查問對方是否有意想簽回自己，他表示過去幾年本身已經有合作的團隊，之前跟華納是以公司形式合作，所以在工作上沒太大擔心，反而叫大家期待他的新作品。

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